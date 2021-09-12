Эти смартфоны Xiaomi и Redmi получат обновление Android 12

Недавно был опубликован список смартфонов от Xiaomi, которые получат обновление операционной системы Android 12. Скоро уже выйдет новая ее версия, которая войдет в состав прошивки MIUI 13. Кто же может рассчитывать на то, что его смартфон получит эту самую новую версию?





Какие смартфоны получат обновления

Как свидетельствуют данные от китайского производителя, обновления получат смартфоны, выпущенные под брендом Mi, такие как Mix 4, Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, Mi 11X, Mi 11X Pro, Mi 11i, Mi 11T Pro, Mi 11 Lite 4G и 5G, а также Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10T, Mi 10T Pro и Mi 10S.

Среди смартфонов, которые были выпущены под дочерним брендом Redmi обновления получат такие модели, как K40, K40 Pro, K40 Pro+, K30S, K30 Pro, K30 Pro Zoom, Note 10 Pro и Note 10 Pro Max. Также получат его модели, которые доступны для покупки в различных странах за пределами Китайской Народной Республики, такие как POCO F3, F2 Pro и X3 Pro.

Наконец, среди смартфонов серии Redmi обновление получат Redmi 10X 5G, 10X Pro, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 9 5G, Note 9T, Note 9 Pro 5, Note 10, Note 10S, Note 10T, Note 10 5G, Note 10 JE, Note 10 Pro 5G, K30, K30 5G, K30 5G Racing, K30i 5G, K30 Ultra, K40 Gaming, Poco F3 GT, X2, X3, X3 NFC, M3 Pro 5G, M3, M2 Pro, Mi 11T, Mi Mix Fold, Mi 10 Lite 5G, Mi 10 Lite Zoom, Mi 10 Lite Youth, Mi 10i, Mi 10T Lite, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi CC9 Pro и Mi Note 9 Lite.

Если вы — счастливый обладатель смартфона одной из этих моделей, то можете принять участие в бета-тестировании новой операционной системы на базе Android 12. Отметим, что другие смартфоны, также выпущенные под брендами Xiaomi, Redmi или же Poco, не будут обновляться до новой операционной системы. Это не значит, что они перестанут работать, но все-таки лучше задуматься о замене своей техники.