Украинцев призвали самим откладывать деньги на пенсию

В нашей стране проходит пенсионная реформа. В последние годы ситуация с ней складывается неоднозначно, ведь с одной стороны, часть пенсионной системы вскоре перестанет существовать, а с другой — украинцам, как всегда, обещают очередное повышение. Единственное, что можно сказать с уверенностью — лучше всего откладывать себе на пенсию деньги самостоятельно.





Почему пенсию придется формировать самостоятельно

На данный момент пенсия в нашей стране рассчитывается в основном по солидарной системе, когда, условно говоря, «внуки платят за дедов». Из-за демографического кризиса и старения населения эта система вскоре попросту перестанет существовать. Украинцев призывают уделить больше внимания накопительной части пенсии, однако с ней не все так просто. Об этом рассказал в эфире канала «Украина 24» Тимофей Милованов, бывший министр экономики нашей страны.

Накопительная пенсия — эта та часть пенсии, которая будет формироваться самим человеком в течение всей его жизни, когда он будет платить часть взносов в пенсионный фонд на свой собственный счет. По словам Милованова, каждому, кто хочет получать пенсию в старости, действительно лучше всего задуматься о том, чтобы откладывать на свои собственные пенсионные годы.

Как продолжает Милованов, пенсионная реформа проводится в интересах каждого украинца, однако она сможет заработать полноценно только через много лет. Поэтому украинцам лучше всего откладывать деньги — примерно три-пять процентов в месяц — самостоятельно. Он также упрекнул государство в том, что оно призывает украинцев надеяться на страну, а не на себя.

По словам Милованова, все, кто не желает обманывать самих себя, за тридцать лет уже поняли все, что было им необходимо. Многие люди и так прекрасно понимают, что пенсии у них будут небольшими, и откладывают себе на старость.