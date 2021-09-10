Жучки на банкоматах и считыватели PIN-кода: как защитить карту от мошенников?
Как часто вы снимаете наличные в банкомате, расположенном неподалеку от вашего дома. Например, у магазина или даже в торговом центре, но точно не в банковском отделении. Мы уверены, что такими “уличными” банкоматами хоть раз пользовался каждый. А знаете ли вы, что это очень опасно?
Мошенники дошли до того, что устанавливают на таких банкоматах почти невидимые камеры, которые снимают ваши действия, фиксируют снимки карты и цифры пин-кода, которые вы вводите на клавиатуре. После этого не удивляйтесь, если с вашего счета исчезнут все деньги.
Подобные схемы, в последнее время встречаются все чаще, поэтому эксперты разработали для пользователей небольшую инструкцию, которая поможет сохранить свои кровно заработанные, и не обогатить карманы злоумышленников.
Пять простых правил, которые помогут защитить карточку
Замечательно, если вы сможете придерживаться этих рекомендаций, ведь они действительно простые, но действуют безотказно.
- Пользуйтесь банкоматами, которые расположены внутри банковских отделений. Там точно нет никаких камер, жучков или наклеек на клавиатуре. Если же выбираете “уличный” банкомат, смотрите насколько хорошо он освещен и насколько людно вокруг. Чем больше света – тем меньше вероятность, что злоумышленники, что-то смогли установить.
- Если хотите снять деньги в незнакомом банкомате, хорошо его осмотрите. Если заметили что-то подозрительное, лучше не пользуйтесь им.
- Никогда не отдавайте карточку другим людям лично в руки, неважно это продавец, кассир или официант в заведении.
- Когда вводите пин-код на клавиатуре банкомата, прикрывайте ее рукой.
- Никогда не сообщайте никаких данных (кроме номера карты), посторонним лицам. А в Интернете вводите данные только на проверенных сайтах и интернет-магазинах.
Некоторые особо мнительные, стирают на карточке СVV- код, предварительно записав себе его где-то в надежном месте, или просто запомнив. Это хороший вариант, но если только вы уверены, что память вас не подведет.
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