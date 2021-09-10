Жучки на банкоматах и ​​считыватели PIN-кода: как защитить карту от мошенников?

Как часто вы снимаете наличные в банкомате, расположенном неподалеку от вашего дома. Например, у магазина или даже в торговом центре, но точно не в банковском отделении. Мы уверены, что такими “уличными” банкоматами хоть раз пользовался каждый. А знаете ли вы, что это очень опасно?





Мошенники дошли до того, что устанавливают на таких банкоматах почти невидимые камеры, которые снимают ваши действия, фиксируют снимки карты и цифры пин-кода, которые вы вводите на клавиатуре. После этого не удивляйтесь, если с вашего счета исчезнут все деньги.

Подобные схемы, в последнее время встречаются все чаще, поэтому эксперты разработали для пользователей небольшую инструкцию, которая поможет сохранить свои кровно заработанные, и не обогатить карманы злоумышленников.

Пять простых правил, которые помогут защитить карточку

Замечательно, если вы сможете придерживаться этих рекомендаций, ведь они действительно простые, но действуют безотказно.

Пользуйтесь банкоматами, которые расположены внутри банковских отделений. Там точно нет никаких камер, жучков или наклеек на клавиатуре. Если же выбираете “уличный” банкомат, смотрите насколько хорошо он освещен и насколько людно вокруг. Чем больше света – тем меньше вероятность, что злоумышленники, что-то смогли установить. Если хотите снять деньги в незнакомом банкомате, хорошо его осмотрите. Если заметили что-то подозрительное, лучше не пользуйтесь им. Никогда не отдавайте карточку другим людям лично в руки, неважно это продавец, кассир или официант в заведении. Когда вводите пин-код на клавиатуре банкомата, прикрывайте ее рукой. Никогда не сообщайте никаких данных (кроме номера карты), посторонним лицам. А в Интернете вводите данные только на проверенных сайтах и ​​интернет-магазинах.

Некоторые особо мнительные, стирают на карточке СVV- код, предварительно записав себе его где-то в надежном месте, или просто запомнив. Это хороший вариант, но если только вы уверены, что память вас не подведет.