Оператор связи «Киевстар» запустил тарифный план, о котором давно мечтали

Оператор мобильной связи «Киевстар» сравнительно недавно запустил тарифный план, о котором его абоненты мечтали уже очень давно. Многие считают его наиболее оптимальным тарифом для многих украинцев. В чем же причина его популярности и как называется этот отличный тариф? Сейчас мы обо всем вам расскажем.





Условия тарифного плана

Данный тарифный план не имеет себе равных по части соотношения стоимости и количества услуг, причем не только среди тарифов «Киевстар», но и среди других операторов. Размер абонентской платы в нем составляет всего сто гривен в месяц, что намного ниже, чем обычно платят абоненты за такие тарифные планы. Вот что вы будете получать в нем:

Двадцать гигабайтов мобильного интернета.

Полностью безлимитные звонки внутри сети Киевстар.

Триста минут звонков на номера других операторов по Украине, включая стационарные номера, благодаря чему вы сможете звонить в том числе в государственные учреждения и другие организации с городскими номерами совершенно спокойно.

Называется данный тарифный план «Вкусный». Его популярность вполне логична, ведь при стоимости услуг на уровне социального тарифа он предлагает пакет услуг на уровне достойного тарифа. Подключиться к данному тарифному плану очень просто — вы можете просто купить карточку в магазине мобильного оператора, либо же воспользоваться системой «Мой Киевстар».

Как мы писали ранее, уже с четырнадцатого сентября текущего года изменятся условия предоставления услуги «Киевстар», известной «Экстра Деньги». Минимальная сумма для пополнения вашего бонусного счета с ее помощью будет составлять всего лишь пятнадцать гривен.

Эту сумму можно будет получить без каких-либо дополнительных условий, например, учета расходов на связь за последние три месяца или количества дней, которые прошли с тех пор, как вы активировали свою сим-карту.