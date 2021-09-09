Шмыгаль заявил, что лучшие учителя получат 60 000 гривен

В тот момент, когда одни учителя устраивают пикеты, ведь им месяцами задерживают выплаты другие претендуют на немалые денежные вознаграждения. К сожалению речь не о месячной премии, и тем более не о добавке к зарплате. Эти деньги получит ограниченный круг учителей, а именно победители, ежегодного конкурса “Учитель года”.





Премьер-министр Украины заявил, что вознаграждение за победу увеличится

Данную информацию Денис Шмыгаль сообщил в своем телеграмм канале. Премии должны увеличить вдвое, и если в прошлом году победитель конкурса получал 30 000 гривен, то теперь это будет 60 000. Тот учитель или учительница, которые займут второе и третье место получат по 54 000 и 48 000 гривен соответственно. Шмыгаль подчеркнул, что такая инициатива была выдвинута в связи с ростом минимальной зарплаты в Украине, а еще потому, что учитель – это важная профессия и тяжелый труд, который должен быть достойно вознагражден.

На Франковщине учителя бастуют из-за длительных задержек зарплаты

Напомним, что несколько дней назад коллективы из 22-х школ Ивано-Франковской области устроили забастовку из-за задолженности по заработной плате. Известно, что общий долг составил более 22 миллионов гривен, однако с 1 сентября средства начали постепенно поступать и сейчас педагогам должны еще 17 миллионов гривен. Сейчас учителя настроены решительно и не планируют прекращать забастовку, пока не получат своих средств. Руководство некоторых школ не исключает того факта, что учителя объединятся и выйдут на митинг.

Также многих не устраивает требование о вакцинации. Как известно, правительство планирует внедрять очередной локдаун, и школы будут работать только при условии, что 80% коллектива будут привиты. В противном случае учебное заведение перейдет на дистанционное обучение.