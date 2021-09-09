Шмигаль заявив, що кращі вчителі отримають 60 000 гривень

В той момент коли одні вчителі влаштовують пікети, адже їм місяцями затримують виплати інші претендують на чималі грошові винагороди. На жаль мова не про місячну премію, і тим паче не про добавку до зарплати. Ці гроші отримає обмежене коло вчителів, а саме переможці, щорічного конкурсу “Вчитель року”.





Прем’єр міністр України заявив, що винагорода за перемогу збільшиться

Дану інформацію Денис Шмигаль повідомив у своєму телеграм каналі. Премії мають збільшити удвічі, і якщо минулого року переможець конкурсу отримував 30 000 гривень, то відтепер це буде 60 000. Той вчитель або вчителька, які посядуть друге і третє місце отримають по 54 000 і 48 000 гривень відповідно. Шмигаль підкреслив, що така ініціатива була виявлена у зв’язку зі зростанням мінімальної зарплати в Україні, а ще тому, що вчитель — це важлива професія і важка праця, яка має бути достойно винагороджена.

На Франківщині вчителі страйкують через тривалі затримки зарплатні

Нагадаємо, що кілька днів тому колективи із 22-ох шкіл Івано-Франківської області влаштували страйк через заборгованість по заробітній платі. Відомо, що загальний борг становив понад 22 мільйони гривень, однак з 1-го вересня кошти почали поступово надходити і зараз освітянам винні ще 17 мільйонів гривень. Наразі вчителі налаштовані рішуче і не планують припиняти страйк, допоки не отримають своїх коштів. Керівництво деяких шкіл не виключає того факту, що вчителі об’єднаються і вийдуть на мітинг.

Також багатьох не влаштовує вимога стосовно вакцинації. Як відомо, уряд планує впроваджувати черговий локдаун, і школи працюватимуть лише за умови, що 80% колективу матиме щеплення. В протилежному випадку навчальний заклад перейде на дистанційне навчання.