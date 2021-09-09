До конца года пенсии будут увеличивать дважды, но не всем

Регулярно появляется информация о том, что планируется повышение пенсий. Пенсии должны вырасти на несколько процентов, но в результате некоторым досчитывают 100 гривен, а некоторым и вовсе смешные суммы вроде 15 или 25 гривен. Есть и такая категория лиц, которая остается без повышений.





Перерасчет пенсий каждый раз происходит по-другому и трудно спрогнозировать кому поднимут выплаты в следующий раз. Известно, что уже в октябре определенная категория пенсионеров, получит повышение на 400 гривен, но кто входит в эту группу?

Повышение коснется людей в возрасте от 75 до 80 лет

Октябрьское повышение будет касаться только этой возрастной категории. Люди должны получать по 2500 гривен, тогда как сейчас эта сумма составляет 2100. Также, уже в декабре будет вторая “волна” повышения. Тогда на него могут рассчитывать абсолютно все категории пенсионеров, которые получают минимальную пенсию. Она увеличится почти на 100 грн. Приятные новости есть для 65-летних лиц у которых рабочий стаж насчитывает 35 лет (для мужчин) и 30 лет (для женщин). Им будут платить минимальную пенсию в размере 2600 грн.

Следующие индексации следует ожидать уже в 2022 году.

В 2021 году надбавки получили несколько категорий граждан

Напомним, что в этом году повышение пенсионных выплат ощутили на себе участники боевых действий, военнослужащие, а также некоторые категории пенсионеров, в частности:

В июне участникам боевых действий увеличили выплаты на 834 грн.

В августе дополнительных 2000 грн получили военнослужащие, которые получают пенсию от 2018 года.

В январе, когда увеличилась минимальная зарплата, повысили и минимальные пенсии для лиц, которые имеют соответствующий рабочий стаж. Сумма выплат увеличилась до 2400 грн.

В общем, по сравнению с 2020 годом, средний размер пенсии в Украине вырос на 25%.