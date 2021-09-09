До кінця року пенсії збільшуватимуть двічі, але не всім

Регулярно з’являється інформація про те, що планується підвищення пенсій. Пенсії мали б зрости на кілька відсотків, але в результаті декому дораховують 100 гривень, а декому й зовсім смішні суми на кшталт 15 чи 25 гривень. Є й така категорія осіб, яка залишається без підвищень.





Перерахунок пенсій щоразу відбувається інакше і важко спрогнозувати кому піднімуть виплати наступного разу. Наразі відомо, що вже у жовтні певна категорія пенсіонерів, отримає підвищення на 400 гривень, але хто входить в цю групу?

Підвищення стосуватиметься людей у віці від 75 до 80 років

Жовтневе підвищення стосуватиметься лише цієї вікової категорії. Люди повинні отримувати по 2500 гривень, тоді як зараз ця сума становить 2100. Також, вже у грудні буде друга “хвиля” підвищення. Тоді на більшу пенсію можуть розраховувати абсолютно всі категорії пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію. Вона збільшиться майже на 100 грн. Приємні новини є для 65-річних осіб у яких робочий стаж налічує 35 років (для чоловіків) та 30 років (для жінок). Їм платитимуть мінімальну пенсію у розмірі 2600 грн.

Наступні індексації слід очікувати вже у 2022 році.

У 2021 році додаткові нарахування отримало кілька категорій громадян

Нагадаємо, що цього року підвищення пенсійних виплат відчули на собі учасники бойових дій, військовослужбовці, а також деякі категорії пенсіонерів, зокрема:

В червні учасникам бойових дій збільшили виплати на 834 грн.

В серпні додаткових 2000 грн отримали військовослужбовці, які отримують пенсію від 2018 року.

В січні, коли збільшилась мінімальна зарплата, підвищили й мінімальні пенсії для тих осіб, які мають відповідний робочий стаж. Сума виплати зросла до 2400 грн.

Загалом, у порівнянні з 2020 роком, середній розмір пенсії в Україні зріс на 25%.