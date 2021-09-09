Як зрозуміти, що у ваш телефон потрапив вірус: 5 ознак

У користувачів смартфонів періодично виникають питання: чи може пристрій зловити вірус? Ось п’ять ознак зараженого смартфона.





Ознака №1

Ви помітили, як на вашому смартфоні самостійно з’являються програми? Швидше за все, після видалення вони з’являться знову. Це явна ознака зараження пристрою.

Ознака №2

Баланс помітно зменшується. Гроші без всяких причин списуються в разі, якщо вірус гуляє по файлах пристрою, погоджується на нові підписки і завантажує платні програми.

Ознака №3

Мобільні додатки закриваються і не вантажать потрібну інформацію. Таке буває, коли на пристрої одночасно працює кілька додатків або ємність пам’яті переповнена. Якщо з цим все в порядку, телефон однозначно заражений.

Увага! Якщо ваш смартфон заражений, видаліть на час електронні гаманці та додатки мобільних банків.

Ознака №4

Вірус може впливати на роботу батареї. Якщо її продуктивність не менше 80%, але телефон стрімко розряджається, варто задуматися і перевірити пристрій на шкідливе ПЗ.

Ознака №5

Деякі шкідливі програми блокують встановлення антивірусів або заважають їм справно працювати.

Як видалити вірус з телефону?

Спробуйте встановити антивірусну програму. Якщо вона не функціонує належним чином або взагалі не завантажується, поверніться до заводських налаштувань. Радимо робити резервне копіювання хоча б раз на місяць, щоб вірус не зміг безповоротно зіпсувати важливі дані.