Як зрозуміти, що у ваш телефон потрапив вірус: 5 ознак
У користувачів смартфонів періодично виникають питання: чи може пристрій зловити вірус? Ось п’ять ознак зараженого смартфона.
Ознака №1
Ви помітили, як на вашому смартфоні самостійно з’являються програми? Швидше за все, після видалення вони з’являться знову. Це явна ознака зараження пристрою.
Ознака №2
Баланс помітно зменшується. Гроші без всяких причин списуються в разі, якщо вірус гуляє по файлах пристрою, погоджується на нові підписки і завантажує платні програми.
Ознака №3
Мобільні додатки закриваються і не вантажать потрібну інформацію. Таке буває, коли на пристрої одночасно працює кілька додатків або ємність пам’яті переповнена. Якщо з цим все в порядку, телефон однозначно заражений.
Увага! Якщо ваш смартфон заражений, видаліть на час електронні гаманці та додатки мобільних банків.
Ознака №4
Вірус може впливати на роботу батареї. Якщо її продуктивність не менше 80%, але телефон стрімко розряджається, варто задуматися і перевірити пристрій на шкідливе ПЗ.
Ознака №5
Деякі шкідливі програми блокують встановлення антивірусів або заважають їм справно працювати.
Як видалити вірус з телефону?
Спробуйте встановити антивірусну програму. Якщо вона не функціонує належним чином або взагалі не завантажується, поверніться до заводських налаштувань. Радимо робити резервне копіювання хоча б раз на місяць, щоб вірус не зміг безповоротно зіпсувати важливі дані.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter