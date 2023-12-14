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Названо речі, які найбільше дратують українців у смартфонах

14.12.2023
Смартфон СМС

Смартфони стали невід’ємною частиною нашого повсякденного життя, але іноді вони є джерелом роздратування для їхніх власників. Редакція GSMinfo проаналізувала дослідження та опитування на тему того, які моменти дратують користувачів у смартфонах, і вибрала основні джерела негативних емоцій.

  1. Погана батарея. Одним із головних джерел роздратування є недостатній час автономної роботи гаджета. Користувачі часто стикаються з нестачею заряду в найбільш невідповідний момент.
  2. Зависання і лаги. Ніхто не любить, коли смартфон починає підвисати або гальмувати в найбільш невідповідний момент, і це викликає обурення.
  3. Спам. Безліч додатків і сайтів буквально засипають користувачів нав’язливою рекламою і спамом, а повідомлення про них відволікають від справ.
  4. Брак сховища. Постійна боротьба з нестачею вільного місця на пристрої також може викликати стрес.
  5. Спливаючі повідомлення. Постійні сповіщення від найрізноманітніших застосунків теж не додають радості власникам смартфонів, особливо якщо вони відбуваються в найневідповідніший момент.
  6. Відсутність сигналу. Проблеми з мобільним зв’язком або Wi-Fi можуть викликати роздратування, особливо в місцях з поганим покриттям.
  7. Складність налаштування. Деякі користувачі виходять із себе, коли їм доводиться боротися із зайвою складністю налаштувань та інтерфейсу.
  8. Відсутність актуальних оновлень операційної системи.

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14.12.2023
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