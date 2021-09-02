Неймовірна історія альпака Джеронімо: 140 000 людей 4 роки боролися за його життя

У Великобританії підійшла до кінця дуже сумна історія, за якою англомовний інтернет спостерігав з 2017 року. Її головний герой – чорний альпака по кличці Джеронімо, хворий на туберкульоз, і підлягає обов’язковому усиплянню, а також господиня тварини Хелен, яка всіма силами намагалася боротися з виконанням вироку.





Справа в тому, що туберкульоз дуже небезпечний для великої рогатої худоби. Згідно із законом Великобританії – в якій і жив Джеронімо – всіх тварин переносників цієї хвороби потрібно знищувати, щоб не допустити її поширення. І привід є: тільки в 2020 році через туберкульоз у Великобританії загинуло більше 27 000 голів ВРХ, а щороку збитки фермерів оцінюють в 116 млн фунтів (майже 160 $ млн).

Хелен Макдональд – господиня Джеронімо – почала активно захищати свого вихованця, і цілих 4 роки боролася за його долю. За словами жінки, тести санітарних служб були помилковими, а привід сумніватися у неї є: роком раніше Джеронімо привезли з Нової Зеландії, де перед від’їздом він здав 4 тести на туберкульоз, і всі виявилися негативними. В Англії позитивний результат дав як перший, так і повторний тест. За словами головного ветлікаря країни Крістіни Міддлмісс, ймовірність помилки є, але вона набагато нижче 1%.

Після того як історія альпака набула розголосу, по інтернету розлетілися фотографії з хештегом #savegeronimo. Петицію про скасування вироку санітарної служби підписали понад 140 000 чоловік. Однак 4 роки боротьби не дали результату: 31 серпня Джеронімо все-таки приспали. На фермі, де жив альпака, ветеринарам та поліцейським навіть намагалися перешкодити небайдужі люди, «обстрілюючи» їх з водяного пістолета, але тварині це не допомогло.

За словами професора еволюційної психології Робіна Данбара, що викладає в Оксфордському університеті, такий резонанс і бажання захистити «жертву» виникає через нешкідливу зовнішність тварини. Якщо наш мозок помічає щось миле, гіпофіз виділяє дофамін – гормон щастя, що загострює співчуття. І саме тому так багато людей намагалися врятувати Джеронімо, незважаючи на те, що він був об’єктивно небезпечний і для інших тварин, і навіть для своєї господині – туберкульоз може передаватися від тварини до людини.