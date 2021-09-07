Українцям порадили негайно видалити WhatsApp зі своїх смартфонів: 7 причин

Месенджер WhatsApp володіє серйозними недоліками і слабкими сторонами. Розповімо про 7 важливих причин видалити WhatsApp і перейти на інші месенджери.





Не можна редагувати повідомлення

Один з головних недоліків WhatsApp полягає в неможливості редагувати власні повідомлення. Щоб виправити опечатку або помилку в слові, доведеться відправляти нове повідомлення.

Повідомлення можуть не видалитися у співрозмовника

Хоч в WhatsApp й існує функція видалення повідомлення, вона може не працювати належним чином. Про це сказано на офіційному сайті месенджера в розділі “Часті питання”. Справа в тому, що видалене користувачем повідомлення може не видалитись у його співрозмовника, наприклад, якщо у них різні версії WhatsApp. Також вилучене повідомлення часто залишається доступним в шторці повідомлень.

Відсутність наскрізного шифрування резервних копій

Щоб зберегти важливу інформацію з чатів при втраті, поломці або зміні телефону в WhatsApp, є функція створення резервних копій. Однак дані в них не захищені наскрізним шифруванням, а значить можуть бути перехоплені зловмисниками.

Веб-версія не працює без телефону

WhatsApp хоч і має веб-версію, але працює вона тільки за допомогою мобільного додатку і телефону. Якщо смартфон вимкнений, розряджений або не має доступу в інтернет, WhatsApp в браузері працювати не буде. Це особливо критично, якщо на цьому месенджері зав’язані ділові переписки.

Не можна автоматично видаляти файли і кеш

Як багато хто знає, WhatsApp автоматично зберігає надіслані зображення, відео та інші файли на внутрішній пам’яті телефону. Через це місце на пристрої швидше закінчується. Звичайно, можна очищати його вручну, але більш просунуті месенджери мають вбудовану функцію автоматичного видалення кешу і медіа. У WhatsApp її немає, тому пам’ять телефону може бути постійно забита.

Докучливий спам від родичів

Популярність WhatsApp в Україні призвела до того, що його використовують всі вікові групи населення. І якщо для одних WhatsApp – це спосіб передати і отримати інформацію, а також поспілкуватися, то інші використовують цей месенджер для відправлення “смішних” картинок, відео та листівок.

Часті випадки втрати даних

Тільки за 2020 рік компанія Facebook допустила втрату даних понад 3 мільйонів українських користувачів. У тому ж році близько 100 тисяч номерів користувачів WhatsApp опинилися у відкритому доступі разом з частиною повідомлень з їх листування. Такі випадки не є рідкістю, і фахівці неодноразово звинувачували месенджер в недбалому ставленні до безпеки своїх користувачів.