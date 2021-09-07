Експерти розповіли, як користуватися Android без сервісів Google

Хочете залишитися на Android, але більше не користуватися набором додатків і сервісів від Google? У цій інструкції ви знайдете все необхідне.





Спроби обходитися без служб Google робилися багатьма користувачами. На цей раз своїм досвідом поділився блогер сайту MakeUseOf Бертель Кінг. У нього вийшло об’ємний і докладний матеріал, який ми порахували корисним для наших читачів.

За останні кілька років мої стосунки з телефоном сильно змінилися, і я прийшов до рішення використовувати Android без Google Mobile Services.

І ви напевно хочете запитати: а як же обліковий запис Google, який потрібен при запуску Android? Чи можна користуватися смартфоном без нього? Так, можна, причому ваш користувальницький досвід від цього майже не постраждає.

У цій статті я хочу розповісти про те, що я можу робити на своєму Android, не покладаючись на будь-які служби Google, включаючи Play Market, а також про те, чого мені довелося позбутися.

НАВІЩО ВІДМОВЛЯТИСЯ ВІД GMS?

Далеко не кожна людина задумається про те, щоб відмовитися від Play Store і звичних додатків від розробника операційної системи Android. Ще менше людей дійде у своїй меті до кінця. Проте, у вас є шанси стати одним з них. Але для початку давайте поговоримо про причини, які спонукають людей видаляти з Android те, що є його істотною частиною.

1. GOOGLE ВИХОДИТЬ З-ПІД КОНТРОЛЮ

Коли я вперше зіткнувся з Google, він являв собою пошукову систему. Потім в ньому з’явився поштовий сервіс, який пізніше виріс в систему обміну миттєвими повідомленнями. Потім додалися карти з навігацією, а потім ще і хмарне сховище з функцією створення документів.

На цьому справа не зупинилася.

Google став запам’ятовувати відвідувані мною веб-сторінки, синхронізації їх одна з одною. Потім він перетворився на платформу для скачування додатків і управління ними, пошуку пристроїв Android і віддаленого очищення сховища. Пошукова система на Android трансформувалася в Google Now, яка пізніше стала Google Assistant – цифровим помічником, якому відомо все, що Google встиг зібрати про вас.

Я розумію, що кожному з цих сервісів потрібні мої персональні дані, і я не проти ділитися ними, але повідомляти все про себе одній компанії – це якось занадто. Звідси випливає наступна причина.

2. ПИТАННЯ ПРИВАТНОСТІ

Сервіси Google Play працюють у фоновому режимі на всіх пристроях Android, де встановлений магазин Play Store. Вони необхідні для виконання завдань від віддаленого встановлення додатків до отримання геолокаційний даних. У деяких випадках Play Store ділиться цією інформацією зі сторонніми додатками, що не відносяться до Google.

Якщо ви почнете використовувати Android без входу в обліковий запис, ви сильно скоротите обсяг інформації, що передається в Google. Проте, в примару ваш пристрій не перетвориться: підключення до вишок мобільного зв’язку в будь-якому випадку розкриє місце розташування вашого телефону.

3. ДОДАТКИ З ВІДКРИТИМ ВИХІДНИМ КОДОМ

Операційна система Android має відкритий вихідний код, чого не можна сказати про більшу частину програмного забезпечення, яке під неї розробляється. Якщо ви коли-небудь замислювалися перейти виключно на опенсорсний продукти, почати слід ось з цього – змінити прошивку телефону з офіційного Android на один з його форків.

Ви гарантовано залишите при собі інструменти і функції, які Google вносить в проект Android з відкритим вихідним кодом. За бортом залишаться лише деякі пропрієтарні компоненти системи, пов’язані з роботою радіомодулів і датчиків вашого смартфона, але це компроміс з тієї ж опери, що і перехід з Windows на Linux.

Насправді, досить складно дізнатися, які програми в Play Store мають відкритий вихідний код, а які ні. Тільки відмовившись від Play Store, можна напевно виключити ймовірність встановлення будь-якого неопенсорсного софта (до речі, сам мобільний софт теж доведеться десь завантажувати, але про це трохи пізніше).

ЧОМУ НЕ ВАРТО ВІДМОВЛЯТИСЯ ВІД ПОСЛУГ GOOGLE?

До цього моменту вас напевно зацікавила можливість налаштувати свій телефон так, щоб нічого в ньому не нагадувало про Google. Не поспішайте. Ось кілька фактів, з якими ця ідея виглядає вже не так привабливо.

1. ШВИДШЕ ЗА ВСЕ ВАМ ДОВЕДЕТЬСЯ ВІДМОВИТИСЯ ВІД БАГАТЬОХ ЗРУЧНИХ ДОДАТКІВ

Багато що з того, чим ви звикли користуватися, доведеться залишити в минулому. Розставання з Google обіцяє неможливість встановлення багатьох корисних програм, які сама ж Google і випускає.

Якщо ж ви вирішите зайти ще далі і жорстко дотримуватися тільки ПЗ з відкритим вихідним кодом, як це зробив я, зміни у вашому житті будуть радикальними. Попрощайтеся з соціальними мережами, сервісами потокового контенту, популярними іграми, більшістю навігаційних інструментів, хмарними сховищами і багатьма додатками для підвищення продуктивності.

У ряді випадків альтернативи можна підібрати, але все-таки з переходом на опенсорсну сторону втрати будуть відчутними.

2. БІЛЬШ ПОВІЛЬНІ ОНОВЛЕННЯ

В альтернативних магазинах додатків дублюється велика частина софта з Google Play, однак оновлення доходять до них не так швидко: деякі джерела відстають на кілька тижнів або навіть місяців.

І справа тут не тільки в тому, що встановлені на вашому пристрої програми будуть повільніше отримувати нові функції.

3. РИЗИКИ БЕЗПЕКИ

Несвоєчасне оновлення програм робить ваш пристрій відкритим для відомих мобільних загроз. Але основна проблема криється в іншому. Найбільш поширений спосіб злому смартфона – це встановлення на нього шкідливого програмного забезпечення. А щоб користуватися альтернативними магазинами додатків, вам доведеться дати системі дозвіл встановлювати ПЗ зі сторонніх джерел. Таким чином вам доведеться на свій страх і ризик порушити головну міру безпеки Android.

На жаль, без цього ніяк, і тут кожен вирішує сам за себе. Чи хочете ви зберегти додатковий захист у вигляді антивірусних перевірок Play Store? Або ж ви готові завантажувати контент зі сторонніх джерел, ризикуючи отримати не зовсім те, на що розраховували?

ЯКИМИ ПРОГРАМАМИ МОЖНА КОРИСТУВАТИСЯ НА СМАРТФОНІ З КОРОБКИ?

Без всяких додаткових додатків наші смартфони здатні на багато що: здійснювати дзвінки, відправляти смс, фотографувати, заповнювати календар, відтворювати музику, робити математичні обчислення, створювати замітки і виходити в інтернет. Вам не треба щось завантажувати, щоб користуватися перерахованими функціями відразу після придбання телефону.

Зрозуміло, це в рази більше того, на що здатні кнопкові телефони. Але давайте поглянемо правді в очі: мільйони людей все ще користуються телефонами старого зразка і не відчувають себе ущемленими. Можна сказати, що Android без Google – це дуже просунутий мобільний телефон. Ви можете залишити його таким, як є, і більше нічого не робити.

Наскільки функціональним буде ваш смартфон з коробки, залежить від його виробника. У Samsung є ряд попередньо встановлених додатків, які доступні тільки на пристроїв цієї компанії. Синхронізація з обліковим записом Google їм не потрібна.

З Pixel ситуація особлива: ці смартфони буквально нашпиговані програмним забезпеченням Google. Навіть якщо видалити всі програми, для роботи яких потрібен обліковий запис, ви все одно втратите деякі функції в останніх додатках.

Наприклад, додаток «Телефон» само по собі буде функціонувати коректно, але втратить можливість автоматично підтягувати контакти. Іншими словами, номери телефонів доведеться набирати завжди вручну і зберігати в пам’яті. Камера буде фотографувати, але створювати резервні копії в Google Фото не буде. YouTube Music буде відтворювати тільки файли з локального сховища.

Мене особисто така ситуація не особливо хвилює. Незважаючи на доступність потокових музичних сервісів, я як і раніше продовжую купувати альбоми і зберігаю музику локально. Навіть з хмарними сховищами я більшу частину своїх даних записую на жорсткі диски. Коли мені пропонують синхронізувати історію відвідувань і вкладки, я відмовляюся.

Мені довелося виробити ці звички через обмеження тарифного плану, нерівномірне покриття мережі, нерегулярний доступ до стабільного інтернету і дискомфорт при думці про те, що доведеться довіряти особисту інформацію якимось стороннім компаніям. Напевно є й інші важливі речі, яких ви позбудетеся, відмовившись від сервісів Google, але мені вони просто не приходять в голову через особливості мого способу життя.

Проте, мінімальний обсяг софту в моєму телефоні мене не влаштовував. Щоб продовжувати виконувати звичні завдання, мені довелося шукати спосіб завантажувати додаткові програми.

ЯК ВСТАНОВЛЮВАТИ ПРОГРАМИ НА ANDROID БЕЗ GOOGLE?

Альтернативних магазинів додатків для Android багато, я розповім лише про декілька. На якому з них зупинитися, залежить від причин відмови від облікового запису Google.

F-DROID

Я не просто прийняв рішення використовувати смартфон без Google. Моєю метою був також перехід на софт з відкритим вихідним кодом. Тому я вирішив встановити F-Droid – магазин, де містяться лише безкоштовні опенсорсні програми. Користувачам Linux його інтерфейс нагадає репозиторій програмного забезпечення. Сервіс веде журнал оновлень і дозволяє при необхідності відкотитися до старих версій програм.

F-Droid містить більше тисячі додатків. Мені цього достатньо. Я не граю в ігри і не виходжу з телефону в соціальні мережі. Якщо дві ці речі – важлива частина вашого життя і ви не готові від них відмовитися – забудьте про F-Droid.

AMAZON APPSTORE

Amazon Appstore існує з 2011 року і на даний момент пропонує понад 300 000 додатків. Якщо ви не довіряєте Google, але хочете отримувати ПЗ від надійного бренду, Amazon – це те, що потрібно. Цей магазин контенту за замовчуванням присутній на планшетах Amazon Fire. Його колекція досить велика, щоб покупці цих пристроїв залишалися задоволені.

В Amazon Appstore немає програм, розроблених безпосередньо Google, але у вас не виникне проблем з пошуком альтернатив. Також ви знайдете там додатки відомих соціальних мереж. Але для людей, що ставлять в пріоритет конфіденційність, переходити з Google на Amazon – все одно що змінювати шило на мило.

ІНШІ АЛЬТЕРНАТИВИ GOOGLE PLAY

Крім F-Droid і Amazon Appstore існує ще кілька хороших аналогів Google Play. Можете спробувати Aurora Store – анонімний клієнт Play Store з відкритим вихідним кодом, або ж магазин додатків Samsung, якщо у вас на руках смартфон від цього бренду.

ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОДАТКІВ БЕЗПОСЕРЕДНЬО З БРАУЗЕРА

З метою безпеки рекомендується купувати програми для Android тільки в надійних магазинах. Однак є й інший шлях – завантажувати мобільний софт з веб-сайтів. Це ризикований крок, він загрожує зараженням пристрою вірусами, тому уважно перевіряйте сайти і вивчайте відгуки про них.

Інший недолік такого підходу полягає в тому, що ви не зможете отримувати автоматичні оновлення, що знову ж таки ставить під загрозу безпеку системи. Раджу залишити цей спосіб як останній варіант для установки вкрай потрібних додатків, яких ви не змогли знайти ні в одному з магазинів.

ЗАМІНА ВАЖЛИВИХ ФУНКЦІЙ ANDROID

Смартфони і правда досить розумні, але є деякі функції, від яких багато хто з нас відмовлятися не захоче. У кожної людини тут будуть свої переваги, але особисто мені довелося підшукувати хороші аналоги для наступних служб.

ІНТЕРНЕТ-ПОШУК І ПЕРЕГЛЯД ВЕБ-СТОРІНОК

Я не часто використовую телефон для веб-серфінгу. Якщо я і відкриваю браузер, то як правило для пошуку будь-якої інформації. І мені було дуже приємно виявити, що у пошукової системи DuckDuckGo є додаток, який об’єднує потрібні мені функції.

DuckDuckGo не займається збором даних про користувачів.

Ви можете виконувати пошук і відкривати потрібну сторінку в одній і тій же вкладці. Також у DuckDuckGo є віджет, яким ви можете замінити пошуковий рядок від Google у верхній частині домашнього екрану.

Якщо половина ваших пошукових запитів припадає на Вікіпедію, вам варто встановити окремий додаток. Так пошук буде йти швидше і зручніше, ніж через браузер.

НАВІГАЦІЯ

Карти Google працюють і без облікового запису, але я скоротив своє звернення до них ще до відмови від Play Store. В якості заміни я встановив Sygic і Nokia Here. Вони хороші тим, що їх можна завантажити і за межами Play Store.

Але оскільки я вирішив дотримуватися додатків з відкритим вихідним кодом, в результаті я зупинився на OsmAnd. У цих карт не такий привабливий інтерфейс, але є і певні переваги: наприклад, можливість завантажити карти практично всіх куточків світу. Рекомендую доповнити OsmAnd додатком для визначення адрес, таким як Acastus, оскільки OsmAnd поганенько розпізнає номери будинків.

Можна завантажити OsmAnd або Acastus Photon

ПІДКАСТИ

Підкасти – одна з моїх улюблених розваг. Раніше з усіх додатків для підкастів моїм фаворитом був BeyondPod, але тепер я переключився на AntennaPod.

У F-Droid знайдеться ще пара аналогів, але не більше. Якщо ви не збираєтеся обмежувати себе тільки цим магазином, то напевно знайдете щось ще.

завантажити AntennaPod

НОТАТКИ ТА СПИСКИ ЗАВДАНЬ

Мені подобається Google Keep, але не подобається, що мої дані відправляються в хмару. З цієї ж причини мене не влаштовують Evernote і подібні альтернативи. Я віддаю перевагу додаткам, які зберігають мої замітки тільки локально. На щастя, їх багато:

Можна завантажити Mirakel, Notepad або Tasks

І ЦЕ ВСЕ, ЩО ПОТРІБНО?

В принципі так. На моєму смартфоні хороший штатний програвач музики, та й сама оболонка мене цілком влаштовує. Але якщо ви чекаєте якихось рекомендацій з приводу музичного плеєра, спробуйте Shuttle, який доступний в Amazon Appstore. Є ще Spotify.

Там же ви зможете завантажити Facebook, Pinterest, Instagram і Twitter. За іграми теж звертайтеся до Amazon Appstore.

ЖИТТЯ БЕЗ СЕРВІСІВ GOOGLE PLAY

Відмовляючись активувати обліковий запис Google на смартфоні, ви тим самим відрізаєте шлях у Google до вашої особистості, але не до вашого пристрою. Щоб повністю виключити присутність Google у вашому житті, необхідно позбутися від сервісів Google Play. А ось це завдання не з простих: це не той додаток, що можна просто взяти і видалити одним натисканням кнопки.

Варіантів два. Найменш безболісний – рутувати телефон, після чого відкриється можливість видаляти штатні додатки. Другий – замінити ОС за замовчуванням на призначений для користувача ROM. Я вибрав другий варіант.

Навіть після цього деякі програми продовжують вимагати підключення до Google Play Services. Від них доведеться відмовитися. До речі, у додатків Android немає маркування, яке дозволяло б зрозуміти, які з них вимагають обов’язкового зв’язку з Google Play Services, а які ні. Дуже шкода.

На практиці я з’ясував, що в моєму випадку досить контенту з F-Droid. Ви можете заглянути ще в Amazon Appstore та інші альтернативні майданчики. Ви навряд чи зіткнетеся з якимись неприємностями, поки не почнете завантажувати додатки з різних сайтів у інтернеті.

А ЯКЩО ЗАЛИШИТИ СЛУЖБИ GOOGLE PLAY?

Якщо ви хочете відмовитися від послуг Google, то причина напевно криється у вашому небажанні довіряти корпорації занадто багато особистого.

Зайдіть на сторінку Сервіси Google Play в Play Store і перегляньте список дозволів. Вам навряд чи приходило в голову робити це раніше, так як сервіси Google Play є встановленим додатком, який працює у фоновому режимі і нагадує про себе тільки в разі збоїв. Загалом, погляньте на список дозволів, і ви зрозумієте, що на вашому смартфоні Google Play Services мають доступ практично до всього.

Це не секретна інформація. Також ви можете відвідати сайт Google Developers і дізнатися про інтеграцію сервісів Google Play з Android і додатками. Саме для цієї інтеграції і потрібна та величезна кількість прав.

Проте, насторожує факт, що як користувач Android ви змушені давати надто багато дозволів одному з додатків, який без будь-яких повідомлень починає взаємодіяти з віддаленими серверами.

АЛЕ НЕ МОЖНА Ж ЗОВСІМ БЕЗ GOOGLE!

Гаразд. Повністю уникати Google вас ніхто не змушує. У вас залишається можливість входити на сайти Google в мобільному браузері як на ПК. Це буде не так зручно, як при використанні спеціальних додатків, але в режимі інкогніто ви зможете вбити двох зайців одним пострілом: скористатися потрібною службою та зберегти свою особистість в таємниці від корпорації. А ще ви зможете очищати куки в будь-який момент.

Кастомний ROM Android дає можливість поставити на телефон microG – утиліту з відкритим вихідним кодом. З її допомогою вийде запускати додатки, що залежать від сервісів Google Play, але при цьому дані про ваш пристрій і вашу активність ніхто не буде збирати. А ще там є можливість забороняти додаткам взаємодіяти між собою.

ЧИ ВАРТО КОРИСТУВАТИСЯ ANDROID БЕЗ GOOGLE?

Волею-неволею ми вже злили через смартфони величезну кількість особистої інформації, і я зараз говорю не конкретно про Android або навіть iOS. Цю угоду ми підписуємо з кожної соціальною мережею, електронною поштою, онлайн-картами та іншими інтернет-сервісами.

Це наша реальність, і є багато способів існувати в ній, але як ми бачимо на початку кожного повідомлення, у нас є право прийняти умови або відмовитися.

Я не закликаю всіх відмовлятися від Google. Компанія зробила багато хорошого для цього світу. Навіть без Play Store і всіх пов’язаних служб Android все одно залишається проектом Google. Однак той факт, що пристрої Android і Chromebook засновані на Linux, дає людині як я свободу маніпулювати відкритим вихідним кодом і вносити в нього персональні зміни.

Відмова від Google дає шанс ефективніше контролювати роботу своїх пристроїв, видаляти сторонні служби за винятком тих, що потрібні для здійснення дзвінків і виходу в інтернет, позбавлятися від цифрового стеження, не викидаючи телефон.