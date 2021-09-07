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Xiaomi помилково продала дорогі флагманські смартфони за 3000 гривень

07.09.2021
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Xiaomi Mi 11T Pro

Користувачі Xiaomi Mall змогли замовити флагманські смартфони Xiaomi Mi 11 Pro всього за 700 юанів (менше 3000 гривень), а не за справжню вартість – 5699 юанів (близько 25 тисяч гривень). Це стало можливо завдяки помилці.


На Xiaomi Mall на смартфон пропонували офіційну знижку в 500 юанів. Також можна було застосувати купон на 200 юанів. У підсумку виходило 700 юанів – саме за стільки користувачі придбали флагмани. Тобто сайт помилково зарахував розмір знижки як підсумкову ціну.

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Користувачі, які домоглися такого зниження не знають, доставлять їм в результаті смартфони чи ні. Вони чекають подальших дій Xiaomi.

Нагадаємо, Xiaomi Mi 11 Pro оснащується 6,81-дюймовим AMOLED-дисплеєм частотою оновлення 120 Гц. В якості апаратної основи виступає процесор Snapdragon 888. У камері встановлений датчик зображення роздільною здатністю 50 Мп, телемодуль з 50-кратним зумом і надширококутний об’єктив.

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07.09.2021
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