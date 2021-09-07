Наука
Лікарі розкрили простий спосіб знизити тиск без ліків
Потрібні фізичні вправи
Американські лікарі розповіли, як можна знизити тиск, не беручи лікарські препарати.
Вони стверджують, що низькоінтенсивні і короткочасні фізичні вправи можуть знизити високий кров’яний тиск. В цілому, такі тренування підходять для профілактики гіпертонії. Їх варто виконувати регулярно протягом 12 хвилин.
Мова йде про вправи, спрямовані на скорочення певного м’язу або групи м’язів. Їх потрібно виконувати в одному положенні без руху.
Лікарі також нагадали, що підвищений кров’яний тиск можна не помітити. Але такий стан смертельно небезпечний, через нього підвищується ризик серцево-судинних захворювань.Матеріали новинного характеру не можна прирівнювати до призначення лікаря. Перед прийняттям рішення щодо використання різних методів лікування порадьтеся з фахівцем.
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