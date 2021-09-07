Лікарі розкрили простий спосіб знизити тиск без ліків

Американські лікарі розповіли, як можна знизити тиск, не беручи лікарські препарати.





Вони стверджують, що низькоінтенсивні і короткочасні фізичні вправи можуть знизити високий кров’яний тиск. В цілому, такі тренування підходять для профілактики гіпертонії. Їх варто виконувати регулярно протягом 12 хвилин.

Мова йде про вправи, спрямовані на скорочення певного м’язу або групи м’язів. Їх потрібно виконувати в одному положенні без руху.

Лікарі також нагадали, що підвищений кров’яний тиск можна не помітити. Але такий стан смертельно небезпечний, через нього підвищується ризик серцево-судинних захворювань.

Матеріали новинного характеру не можна прирівнювати до призначення лікаря. Перед прийняттям рішення щодо використання різних методів лікування порадьтеся з фахівцем.