Наука

Лікарі розкрили простий спосіб знизити тиск без ліків

Потрібні фізичні вправи

07.09.2021
Менше хвилини
кров'яний тиск

Американські лікарі розповіли, як можна знизити тиск, не беручи лікарські препарати.


Вони стверджують, що низькоінтенсивні і короткочасні фізичні вправи можуть знизити високий кров’яний тиск. В цілому, такі тренування підходять для профілактики гіпертонії. Їх варто виконувати регулярно протягом 12 хвилин.

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Мова йде про вправи, спрямовані на скорочення певного м’язу або групи м’язів. Їх потрібно виконувати в одному положенні без руху.

Лікарі також нагадали, що підвищений кров’яний тиск можна не помітити. Але такий стан смертельно небезпечний, через нього підвищується ризик серцево-судинних захворювань.

Матеріали новинного характеру не можна прирівнювати до призначення лікаря. Перед прийняттям рішення щодо використання різних методів лікування порадьтеся з фахівцем.

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07.09.2021
Менше хвилини
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