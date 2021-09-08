Клієнтка Приватбанку втратила 60 000 гривень зателефонувавши на всім відомий номер 3700

Багатьом сучасним людям, які тим паче мають доступ до інтернету, а відтак до різних інформаційних джерел відомо, що існують шахраї, які представляються працівниками банку та крадуть гроші з карток. Більшість людей вже давно не реагують на смс “Ваша картка заблокована”, або на дзвінки де невідомий “оператор” говорить, що карткою хтось розраховується і її потрібно захистити.





Але що робити, якщо ви зателефонували на офіційний номер свого банку, і все одно потрапили у руки аферистів? Така ситуація трапилася з клієнткою Приватбанку. Жінка детально розповіла свою історію.

Абсолютно нічого не виглядало підозрілим

Все трапилося буквально кілька днів тому, 03.09.2021, коли до жінки зателефонували з невідомого номеру, та повідомили, що з її картки списуються великі суми начебто за покупки у магазині Розетка. Невідомі представилися працівниками Приватбанку та запропонували жінці заблокувати картку, в чому вони їй начебто успішно допоможуть. Потерпіла запідозрила, що має справу з шахраями і перервала дзвінок, після цього зателефонувавши за номером 3700, який є офіційною лінією підтримки клієнтів Приватбанку. А далі розпочався ряд різних дзвінків. Оператор, який відповів жінці, сказав, що зараз їй зателефонують з іншого номеру, і вона повинна слідувати інструкціям.

Після цього був ще один дзвінок, начебто із служби безпеки, але так як вони всі були адресовані оператором лінії 3700, то жінка не запідозрила нічого поганого. Тим паче в неї не просили конфіденційних даних, чи будь-якої інформації, яка могла б насторожити. В результати усіх цих маніпуляцій, потерпіла не дорахувалася на своїх картках 60 000 грн. Зрозумівши, що все-таки це були шахраї, жертва написала заяву до кіберполіції і зараз очікує на результати розслідування.

Приватбанк відреагував на інцидент

Офіційний представник Приватбанку відреагував на даний випадок, сказавши, що жоден з тих телефонів, які жінка назвала не належить їм. Як так сталося, що вона зателефонувала на 3700, а потрапила до шахраїв, поки ніхто не пояснює. Ймовірно шахраї “перехопили” дзвінок, завчасно його спрогнозувавши.

Наразі в банку працюють над покращенням безпеки своїх клієнтів і вкотре наголошують не називати ніяких особистих даних по телефону, з ким не відбувався би цей діалог.