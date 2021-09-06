Десятки дітей потрапили до лікарні через небезпечний челендж у Тік Ток

Соціальні мережі мають неабиякий вплив на молоде покоління. Блогером, а відтак кумиром мільйонів дітей та підлітків, може стати будь-хто просто створивши власний канал на платформі Тік Ток. Заради популярності молоді люди вигадують все що завгодно, нерідко наражаючи своїх глядачів на небезпеку, адже останні бажають повторити трюки улюбленого блогера, що не завжди безпечно. Особливої популярності сьогодні набирають так звані челенджі. Це та чи інша дія, яку придумав один із “лідерів думок” і агітує своїх фоловерів повторити її знявши все на відео. Інколи це просто танець, чи якісь кумедні рухи, а деколи небезпечні вчинки, як от ковтання капсул для прання білизни.





Небезпечний “Пудс-челендж” повернувся

Так званий “Пуд-челендж” був популярним у 2018 році, однак тоді тренд швидко минув і про нього всі забули. Зараз знову стало відомо про десятки випадків, коли дітей з отруєнням та опіками стравоходу доправляють у лікарню. Всеукраїнська спілка парамедиків опублікувала сумну статистику, де говориться, що кожного місяця в лікарню потрапляє 15-20 жертв челенджу з Тік Ток.

Достеменно невідомо, яка мета цієї небезпечної гри, чи це заради цікавості, чи на спір, але підлітки просто ковтають капсули для прання знімаючи це на камеру. Звісно, приховати від батьків свій вчинок вони не можуть, адже вже через деякий час відчувають сильний біль та печіння у стравоході й шлунку.

Смертельним цей челендж назвати не можна, однак наслідки від нього дуже плачевні. Після хімічного опіку, стравохід набрякає, а потім, коли набряк сходить і рани гояться він стає набагато вужчим. Це суттєво позначається на подальшій якості життя людини, зокрема ковтати їжу стає дуже важко.

Не займатися самолікуванням та більше спілкувати ся з дітьми

Звісно, психологи стверджують, що потрібно більше спілкуватися з дітьми, розповідати про різноманітні небезпечні ситуації, та наслідки до яких вони призводять. По можливості слідкувати за тим, чим дитина цікавиться і за ким слідкує на таких платформах, як Ютуб і Тік Ток. Довірливі стосунки між підлітком і батьками — найкращий захист від нерозумних вчинків.

Якщо ж, дитина таки стала жертвою “Пудс — челенджу” слід негайно викликати швидку. В жодному разі не промивати шлунок самостійно і не займатися самолікуванням.