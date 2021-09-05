PIN-код не помеха! Мошенники могут рассчитаться за ценную вещь вашей карточкой не зная ее пароля

Мошеннические схемы процветают. Каждый раз становится известно о новых случаях мошенничества, когда преступники воруют средства с банковских карточек обычных пользователей. Известно, что сейчас большинство карт имеют функцию бесконтактной оплаты, когда при расчете не нужно вводить пароль.





Потеряв такую ​​карточку, нужно сразу же ее блокировать. Повезло, если на балансе осталась мелочь. Однако, владельцам крупных финансовых накоплений стоит быть еще осторожнее. Швейцарские ученые обнаружили уязвимое “место” бесконтактных карточек, о котором уже знают и мошенники. Отныне они могут рассчитаться за ценные покупки, не вводя при этом PIN-код.

Рискуют владельцы карт Visa

О подобной мошеннической схеме рассказали исследователи из Швейцарской высшей технической школы. Оказывается, что все очень просто и рассчитаться бесконтактно можно даже за очень ценные покупки при этом не вводя пароль.

Со стороны все выглядит, как будто покупатель (он же мошенник) рассчитывается с помощью онлайн-кошелька. Для этой схемы, ему нужно иметь два смартфона Android, специальное приложение установленное на телефон и бесконтактную карточку, которую воры обычно просто прячут где-то в рукаве, демонстрируя продавцу совсем другую не украденную карточку, которая не будет участвовать в транзакции.

Два смартфона нужны для того, чтобы один из них выступал эмулятором карты, а второй – PoS-терминалом. При этом последний смартфон должен находиться максимально близко к карте.

Проблема возникла из-за недостатков в стандарте дизайна EMV

Мошенники получили такую ​​”лазейку” через определенные недостатки в протоколе бесконтактных платежей Visa и отсутствия механизмов аутентификации.

Возможно для рядового пользователя все звучит слишком сложно, однако для опытных мошенников, которые регулярно в совершенстве изучают новые схемы, данная стала максимально простой и доступной.

Maestro и Mastercard тоже имели такую ​​проблему, но уже ее решили

Ученые обнаружили данную схему еще год назад, и сразу же сообщили о ней руководству платежной системы Visa. Правда, последние никак на это не отреагировали. Руководство Maestro и Mastercard узнав о проблеме, обнаружили ее и в своих картах, но в течение месяца внесли все необходимые корректировки, чем защитили своих клиентов.