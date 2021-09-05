Более 250 000 абонентов Киевстар, Vodafone и lifecell отключат от Google

Смартфон – это неотъемлемая составляющая современного человека. Возрастной диапазон пользователей, которые имеют собственный мобильный девайс колеблется от 6 и до 80 лет, а то и больше. Дети, старшее поколение, или тем более молодежь и дня не проводят без телефона, однако многие из них вскоре столкнутся с определенными неудобствами.





В частности, крупнейшие мобильные операторы анонсировали информацию о том, что начиная с 27 сентября 2021 в более 250000 человек возникнут проблемы с доступом к сети. Невозможно будет войти в учетную запись, в YouTube, перестанут работать Google карты и ряд других программ, без которых смартфон может стать просто не нужным.

Такое решение инициировала компания Google

Подобная идея принадлежит не мобильным операторам, а компании Google, которая решила позаботиться о безопасности пользователей и заблокировать доступ ко многим своим программам для тех смартфонов, в которых установлена ​​устаревшая операционная система. Таких в Украине более 250 000. Компания “Киевстар” сообщила о более 100 000 своих клиентов, которым грозит блокировка. В Vodafone насчитывается более 130 000 пользователей, которые пользуются устаревшей ОС. А в lifecell их более 36 000.

Перестанут полноценно работать смартфоны с операционной системой андроид 2.3.7 и старше. Для того, чтобы избежать блокировки, таким пользователям следует обновить гаджет минимум до ОС 3.0. По мнению компании Google, устарелая операционная система слишком уязвима для хакеров, а затем гарантировать пользователям безопасность их данных невозможно.

Как реагируют пользователи?

Информация уже распространилась социальными сетями собирая бурную реакцию среди пользователей. Несмотря на то, что данные изменения будут происходить для блага самих же людей и ради безопасности их данных, последние чаще выражают возмущение чем благодарность за такую ​​своеобразную заботу.

Негативная реакция ситуации не изменит поэтому, чтобы оставаться на связи, позаботьтесь об обновлении уже сейчас.