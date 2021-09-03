Названо три прийоми економії заряду батареї смартфона, які не працюють

Часом доводиться докладати великих зусиль, щоб зберегти заряд батареї смартфона, якщо він наближається до нуля. Але чи всі способи однаково ефективні? Розбираємося, які з прийомів економії заряду не працюють, хоча ми до цих пір в них віримо.





Багато способів збереження заряду акумулятора ще недавно були цілком актуальними. Але технології не стоять на місці, і для нових пристроїв вони вже не працюють.

1. Розрядити батарею до нуля і потім зарядити до 100%

Цієї поради особливо часто дотримуються при першій зарядці акумулятора. Але це працює тільки для залізонікелевих, нікель-кадмієвих, нікель-металогідридних АКБ, які вже практично не застосовуються. Вони дійсно мали «ефект пам’яті», могли «запам’ятовувати» неповний заряд і скорочувати свою ємність. Якщо ви ставили смартфон на зарядку при 25%, то акумулятор вважав це нулем і надалі міг використовувати тільки 75% від початкової ємності.

В сучасних смартфонах встановлені літій-іонні і літій-полімерні батареї. Їм розрядка до нуля не потрібно, і навіть може нашкодити, тому що при цьому запускаються незворотні хімічні процеси і зменшується ємність акумулятора. Те ж саме з повною зарядкою: кожне підживлення до 100% знижує здатність АКБ накопичувати енергію на 1,5-3%.

Оптимальним варіантом буде підживлювати смартфон до 80% і не допускати його повної розрядки

2. Не залишати гаджет заряджатися на ніч

Вважається, що якщо смартфон залишити для зарядці надовго, наприклад, на всю ніч, то він перегріється або невідомим чином зарядиться більше норми, а в підсумку батарея вийде з ладу. Але сучасні гаджети самостійно припиняють набирати енергію при досягненні оптимального відсотка заряду. Так що їх можна залишати на зарядці хоч на дві доби – нічого страшного не станеться.

3. Відключити Bluetooth, Wi-Fi і GPS

Насправді ця порада не позбавлена здорового глузду і була корисною ще кілька років тому. Однак з тих пір ці види зв’язку значно еволюціонували і той же Bluetooth розряджає акумулятор не так вже сильно, особливо якщо мова йде про протокол 5.0.

Тобто при відключенні цих модулі зв’язку заряд дійсно буде витрачатися трохи повільніше, але от чи варто ця крихітна економія енергії того, щоб постійно залазити в налаштування для активації або вимкнення Wi-Fi і GPS?