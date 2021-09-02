Які програми на Android-смартфоні варто негайно видалити

За словами IT-фахівців Sophos, додатки з цього списку збирають дані користувача, показують агресивну рекламу і в цілому є ненадійними. Перевірте, раптом на вашому смартфоні встановлено один з них.





Перераховані додатки є шахрайськими, тому їх варто негайно видалити. Google вже прибрав їх з Play Store, проте програми могли залишитися на вашому смартфоні. Цікаво, що більшість з них нічим не видають свою шкідливу сутність – часто мова йде про прості додатки для редагування фотографій.