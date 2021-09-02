Softnews

Які програми на Android-смартфоні варто негайно видалити

02.09.2021
1 хвилина на прочитання

За словами IT-фахівців Sophos, додатки з цього списку збирають дані користувача, показують агресивну рекламу і в цілому є ненадійними. Перевірте, раптом на вашому смартфоні встановлено один з них.


Перераховані додатки є шахрайськими, тому їх варто негайно видалити. Google вже прибрав їх з Play Store, проте програми могли залишитися на вашому смартфоні. Цікаво, що більшість з них нічим не видають свою шкідливу сутність – часто мова йде про прості додатки для редагування фотографій.

Новини по темі

  1. Flash on Calls: при вхідні дзвінки або повідомленнях починає блимати спалах камери телефону.
  2. Read QR Code: за допомогою цієї програми ви можете сканувати QR-коди.
  3. ImageMagic: Image Magic – це програма для редагування зображень. Назва схожа на назву хорошої, безкоштовної програми ImageMagick.
  4. Generate Elves: це сканер QR-кодів, який до того ж дозволяє самостійно створювати QR-коди.
  5. QR Artifact: QR Artifact також є сканером QR-кодів.
  6. Saveexpenses: додаток для управління фінансами та обліку витрат.
  7. Find your Phone: допомагає визначити місцезнаходження вашого смартфона, якщо ви його втратили.
  8. Scavenger: додаток Scavenger має прискорити ваш смартфон.
  9. Auto Cut Out Pro: за допомогою цієї програми ви можете «вирізати» людей і предмети з фотографій.
  10. 2x Background Cut Out (Richard Media Studio & Hartemore): цей додаток призначений для вирізання з зображення фонів.
  11. Photo Background: додаток дозволяє вам вибирати різні шпалери для вашого смартфона.
  12. ImageProcessing: ImageProcessing – ще одна програма для редагування зображень.
  13. Auto Cut Out: як і у випадку з Auto Cut Out Pro, ви можете вирізати зображення людей і предмети з фотографій.
  14. Auto Cut Out 2019: ще одна варіація Auto Cut Out, яка дозволяє редагувати зображення.
  15. Snaptube: Snaptube дозволяє зберігати відео з YouTube, Facebook та інших платформ у вигляді файлів MP3.

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02.09.2021
1 хвилина на прочитання

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