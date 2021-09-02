В Україні стартували попередні замовлення на Horizon Forbidden West для PS4 та PS5
PlayStation Store і розробники з Guerrilla Games оголосили про старт попередніх замовлень на довгоочікуваний сиквел Horizon Zero Dawn — Horizon Forbidden West.
З 2 вересня для попереднього замовлення стали доступні цифрові версії для PlayStation 4 та PlayStation 5 вартістю 1 999 UAH та 2 299 UAH відповідно, а також цифрова розширена версія гри (2 599 UAH).
Гравці, які оформили попереднє замовлення, отримають цифрову копію гри, а також бонусні додатки для головної героїні у вигляді:
- Родове вбрання Нора
- Родовий спис Нора
Власникам розширеної цифрової версії стануть доступні такі додаткові матеріали:
- Повна версія гри (для PS4 і PS5);
- Цифровий саундтрек;
- Цифровий альбом з ілюстраціями;
- Цифровий комікс Horizon Zero Dawn ™ Vol. 1: The Sunhawk;
- Ігрові предмети;
- Бонуси фоторежиму (особлива поза та розфарбування на обличчі);
- Ігрові предмети (можна розблокувати по ходу гри);
- Елітний костюм і короткий лук Карху «Бегемот;
- Елітний громовий костюм і праща Нора;
- Фігура для «Сутички машин»: загонич вищого рангу;
- Ігрові ресурси.
У новій частині гравці відправляться в захопливу подорож по небезпечному світу Забороненого Заходу разом з уже знайомою героїнею Елой, аби дізнатися більше про таємничу смертельну загрозу. На шляху до порятунку світа вона зустріне старих друзів та укладе не один союз з ворожими фракціями. Нерозгадані таємниці та загадкові землі, дивовижні племена й різні культури, страхітливі машини й нові види ворогів чекають користувачів в продовженні улюбленої гри.
Нагадаємо, що Horizon Forbidden West стане доступним на консолях PlayStation 4 і PlayStation 5 18 лютого 2022 року.
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