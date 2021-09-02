В Україні стартували попередні замовлення на Horizon Forbidden West для PS4 та PS5

PlayStation Store і розробники з Guerrilla Games оголосили про старт попередніх замовлень на довгоочікуваний сиквел Horizon Zero Dawn — Horizon Forbidden West.





З 2 вересня для попереднього замовлення стали доступні цифрові версії для PlayStation 4 та PlayStation 5 вартістю 1 999 UAH та 2 299 UAH відповідно, а також цифрова розширена версія гри (2 599 UAH).

Гравці, які оформили попереднє замовлення, отримають цифрову копію гри, а також бонусні додатки для головної героїні у вигляді:

Родове вбрання Нора

Родовий спис Нора

Власникам розширеної цифрової версії стануть доступні такі додаткові матеріали:

Повна версія гри (для PS4 і PS5);

Цифровий саундтрек;

Цифровий альбом з ілюстраціями;

Цифровий комікс Horizon Zero Dawn ™ Vol. 1: The Sunhawk;

Ігрові предмети;

Бонуси фоторежиму (особлива поза та розфарбування на обличчі);

Ігрові предмети (можна розблокувати по ходу гри);

Елітний костюм і короткий лук Карху «Бегемот;

Елітний громовий костюм і праща Нора;

Фігура для «Сутички машин»: загонич вищого рангу;

Ігрові ресурси.

У новій частині гравці відправляться в захопливу подорож по небезпечному світу Забороненого Заходу разом з уже знайомою героїнею Елой, аби дізнатися більше про таємничу смертельну загрозу. На шляху до порятунку світа вона зустріне старих друзів та укладе не один союз з ворожими фракціями. Нерозгадані таємниці та загадкові землі, дивовижні племена й різні культури, страхітливі машини й нові види ворогів чекають користувачів в продовженні улюбленої гри.

Нагадаємо, що Horizon Forbidden West стане доступним на консолях PlayStation 4 і PlayStation 5 18 лютого 2022 року.