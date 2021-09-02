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В Україні стартували попередні замовлення на Horizon Forbidden West для PS4 та PS5

02.09.2021
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Horizon Forbidden West

PlayStation Store і розробники з Guerrilla Games оголосили про старт попередніх замовлень на довгоочікуваний сиквел Horizon Zero Dawn — Horizon Forbidden West.


З 2 вересня для попереднього замовлення стали доступні цифрові версії для PlayStation 4 та PlayStation 5 вартістю 1 999 UAH та 2 299 UAH відповідно, а також цифрова розширена версія гри (2 599 UAH).

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Гравці, які оформили попереднє замовлення, отримають цифрову копію гри, а також бонусні додатки для головної героїні у вигляді:

  • Родове вбрання Нора
  • Родовий спис Нора

Власникам розширеної цифрової версії стануть доступні такі додаткові матеріали:

  • Повна версія гри (для PS4 і PS5);
  • Цифровий саундтрек;
  • Цифровий альбом з ілюстраціями;
  • Цифровий комікс Horizon Zero Dawn ™ Vol. 1: The Sunhawk;
  • Ігрові предмети;
  • Бонуси фоторежиму (особлива поза та розфарбування на обличчі);
  • Ігрові предмети (можна розблокувати по ходу гри);
  • Елітний костюм і короткий лук Карху «Бегемот;
  • Елітний громовий костюм і праща Нора;
  • Фігура для «Сутички машин»: загонич вищого рангу;
  • Ігрові ресурси.

У новій частині гравці відправляться в захопливу подорож по небезпечному світу Забороненого Заходу разом з уже знайомою героїнею Елой, аби дізнатися більше про таємничу смертельну загрозу. На шляху до порятунку світа вона зустріне старих друзів та укладе не один союз з ворожими фракціями. Нерозгадані таємниці та загадкові землі, дивовижні племена й різні культури, страхітливі машини й нові види ворогів чекають користувачів в продовженні улюбленої гри.

Нагадаємо, що Horizon Forbidden West стане доступним на консолях PlayStation 4 і PlayStation 5 18 лютого 2022 року.

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02.09.2021
1 хвилина на прочитання

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