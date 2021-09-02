Названы знаки Зодиака, на которые лучше не полагаться

Знак Зодиака, под которым вы рождены, способен сильно повлиять на ваш характер — об этом скажет любой мало-мальски сведущий астролог. Мы спросили специалистов по звездам, какие знаки Зодиака являются самыми ненадежными — в дружеских отношениях, деловом партнерстве и любви. На кого лучше не полагаться или, как минимум, держать с ними ухо востро?





Самые ненадежные из людей и почему они такие

В первую очередь, знаком, на представителей которого не стоит полагаться, часто называют Львов. И это парадоксально, потому что именно им часто хочется довериться: они харизматичны и легко завоевывают доверие. Привлекательных людей часто считают более добродетельными и заслуживающими доверия — в психологии такое явление называется «эффектом гало». Тем не менее, Львы часто самовлюбленные и эгоцентричные. Если у вас случится размолвка, виноватыми сочтут вас, даже если Лев, казалось бы, объективно не прав. По этой же причине, если Лев не хочет что-то делать, у него найдутся тысячи оправданий, и опять же, неправы в его глазах будете вы, потому что «требуете невозможного» или что-то в этом роде.

Близнецы склонны к резким перепадам настроения и смене мнений. Сегодня представитель этого знака думает одно, а завтра другое. Такая ненадежность делает их крайне неудобными партнерами во всех сферах жизни — как в социальной, так и в деловой. Поэтому многие стараются избегать Близнецов любой ценой.

Наконец, многие астрологи считают ненадежными Тельцов. Представители данного знака Зодиака часто бывают нерешительными и ведомыми. Именно в этом заключается их самая частая проблема: они готовы легко изменить свое мнение под влиянием внешних факторов, и при этом часто склонны к долгим раздумьям и рефлексиям, когда действовать нужно решительно и быстро.