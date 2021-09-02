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Названо знаки Зодіаку, на які краще не покладатися

03.09.2021
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Знак Зодіаку, під яким ви народжені, здатний сильно вплинути на ваш характер – про це скаже будь-який досвідчений астролог. Ми запитали фахівців з читання зірок, які знаки Зодіаку є найбільш ненадійними – в дружніх відносинах, діловому партнерстві та коханні. На кого краще не покладатися або, як мінімум, триматися з ними насторожі?


Найбільш ненадійні з людей та чому вони такі

В першу чергу, знаком, на представників якого не варто покладатися, часто називають Левів. І це парадоксально, тому що саме їм часто хочеться довіритися: вони харизматичні і легко завойовують довіру. Привабливих людей часто вважають більш доброчесними і яким Ви довіряєте – в психології таке явище називається «ефектом гало». Проте, Леви часто самозакохані та егоцентричні. Якщо у вас трапиться сварка, винними визнають вас, навіть якщо Лев, здавалося б, об’єктивно не має рації. З цієї ж причини, якщо Лев не хоче щось робити, у нього знайдуться тисячі виправдань, і знову ж таки, не матимете рації в його очах Ви, бо «вимагаєте неможливого» або щось в цьому роді.

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Близнюки схильні до різких перепадів настрою і зміни думок. Сьогодні представник цього знака думає одне, а завтра інше. Така ненадійність робить їх вкрай незручними партнерами в усіх сферах життя – як у соціальній, так і в діловій. Тому багато хто намагається уникати Близнюків за всяку ціну.

Нарешті, багато астрологів вважають ненадійними Тельців. Представники даного знака Зодіаку часто бувають нерішучими і “веденими”. Саме в цьому полягає їх найчастіша проблема: вони готові легко змінити свою думку під впливом зовнішніх факторів, і при цьому часто схильні до довгих роздумів і рефлексій, коли діяти треба рішуче і швидко.

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03.09.2021
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