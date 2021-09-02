Клієнти Monobank можуть тепер відправляти платежі по-новому

Нещодавно мобільний додаток Monobank позбувся прикрого недоліку, який викликав часом значну плутанину в тому, кому ви відправляєте переказ. Клієнтку, що вказала на проблему, навіть було вирішено нагородити. Тепер кожен користувач послуг «банку в телефоні» зможе відправляти платежі по-новому, і це дуже зручно!





Нова «фішка» в мобільному додатку

Як нещодавно повідомив у себе в соціальних мережах Олег Гороховський, один із співзасновників мобільного банку, тепер при отриманні платежів у всіх клієнтів monobank буде відображатися у виписці прізвище того, хто ці гроші відправив. Цікаво, що цю зміну було вирішено внести після того, як одна з клієнток банку поскаржилася безпосередньо Гороховському: дзвінки на «гарячу лінію» виявилися абсолютно безрезультатними.

Проблема полягала в тому, що раніше у користувачів висвічувались не прізвища тих, хто їм переводив гроші, а тільки імена з першою літерою прізвища. Наприклад, «Петро А.» або «Інна С.». Це було серйозним недоліком мобільного додатка, тому що доводилося звіряти переводи зі своєю книгою контактів. Особливо багато плутанини виникало, коли таких переводів було кілька від людей з однаковими ім’ям та першою літерою прізвища. Також багато проблем виникало при операціях, пов’язаних з бухгалтерією.

Гороховський не тільки прийняв до відома скарги клієнтки на незручний сервіс, але і заохотив її, подарувавши платинову картку. Як повідомив він сам в своєму власному повідомленні, це не тільки подарунок за підказку, але і своєрідна компенсація за незручності, від яких страждала свідома користувачка послуг. Горохівський також написав, що компанія вже дуже багато чого переосмислила, впровадила та виправила саме завдяки повідомленням небайдужих користувачів послуг.

Як ми писали раніше, минулого місяця був виявлений небезпечний вірус, який може вкрасти ваш пароль від monobank або Приват24. Він носить назву Vultur і є так званою «троянською» програмою, яка здатна зчитувати інформацію прямо з екранів смартфонів. В першу чергу він розрахований на крадіжку паролів від банківських карток, а також криптовалютних гаманців.