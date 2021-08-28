Надвигаются магнитные бури: к чему нужно быть готовым

Как сообщают специалисты, в сентябре ожидается целых несколько магнитных бурь, причем достаточно сильных. К чему следует готовиться украинцам, и каким способом можно уменьшить вред здоровью от солнечных катаклизмов? Давайте выясним это вместе.





Когда ожидать магнитные бури?

Один из симптомов магнитных бурь — это усталость, плохой сон и самочувствие. У гипертоников возможно повышение давления, а у людей, склонных к депрессивным или тревожным состояниям — ухудшение психологического фона.

Согласно сообщениям астрономов, в сентябре нас ждет четыре сильных солнечных бури. Уже второго сентября ожидается солнечная буря мощностью в три балла, что крайне опасно для гипертоников и людей с сердечными проблемами. На следующий день, третьего сентября, ожидается еще более сильная буря, с мощностью геомагнитных колебаний в четыре-пять баллов. Отметим, что пять баллов — это максимальный показатель, который соответствует красному уровню угрозы.

Затем Солнце и магнитное поле Земли немного успокоятся, но ненадолго. Уже одиннадцатого и двенадцатого числа ожидается новая буря мощностью в три балла. Пик должен прийтись на утро. Наконец, с восемнадцатого по двадцать первое число ожидается затяжной четырехбалльный шторм — наверное, самое худшее время в сентябре для всех восприимчивых людей.

Для того, чтобы защитить себя от возможных эффектов солнечных бурь, врачи советуют нормализовать режим сна, правильно питаться, отказавшись от жирных, острых и соленых блюд, а также алкоголя и кофе. Также хорошо поможет пить много воды и травяных чаев, подвергнуть себя умеренным физическим нагрузкам. Желательно также отдыхать, избегать конфликтов, переработок и стрессовых ситуаций, а людям с хроническими заболеваниями — держать под рукой необходимые лекарства.

Магнитные бури являются следствием естественной активности Солнца. В этом году оно достаточно «злое», к тому же на сентябрь как раз выпал пик «бурной деятельности» магнитных полей.