Насуваються магнітні бурі: до чого потрібно бути готовим

Як повідомляють фахівці, у вересні очікується декілька магнітних бур, причому досить сильних. До чого слід готуватися українцям, і яким способом можна зменшити шкоду здоров’ю від сонячних катаклізмів? Давайте з’ясуємо це разом.





Коли очікувати магнітні бурі?

Один із симптомів магнітних бур – це втома, поганий сон і самопочуття. У гіпертоніків можливе підвищення тиску, а у людей, схильних до депресивних або тривожним станів – погіршення психологічного фону.

Згідно з повідомленнями астрономів, у вересні нас чекає чотири сильних сонячних бурі. Вже другого вересня очікується сонячна буря потужністю в три бали, що вкрай небезпечно для гіпертоніків і людей з серцевими проблемами. На наступний день, третього вересня, очікується ще сильніша буря, з потужністю геомагнітних коливань в чотири-п’ять балів. Відзначимо, що п’ять балів – це максимальний показник, який відповідає червоному рівню загрози.

Потім Сонце і магнітне поле Землі трохи заспокояться, але ненадовго. Уже одинадцятого і дванадцятого числа очікується нова буря потужністю в три бали. Пік повинен припасти на ранок. Нарешті, з вісімнадцятого по двадцять перше число очікується затяжний чотирибальний шторм – напевно, найгірший час у вересні для всіх сприйнятливих людей.

Для того, щоб захистити себе від можливих ефектів сонячних бур, лікарі радять нормалізувати режим сну, правильно харчуватися, відмовившись від жирних, гострих і солоних страв, а також алкоголю і кави. Також добре допоможе пити багато води і трав’яних чаїв, піддати себе помірним фізичним навантаженням. Бажано також відпочивати, уникати конфліктів, переробок і стресових ситуацій, а людям з хронічними захворюваннями – тримати під рукою необхідні ліки.

Магнітні бурі є наслідком природної активності Сонця. Цього року воно досить «зле», до того ж на вересень якраз випав пік «бурхливої ​​діяльності» магнітних полів.