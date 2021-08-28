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Київстар збільшує швидкість до 1 Гб/с за додаткову плату

28.08.2021
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Нещодавно абоненти мобільного оператора «Київстар» почали отримувати повідомлення про те, що протягом кількох найближчих днів будуть проводитися роботи по реконструкції та покращення роботи мереж. Швидкість буде збільшено до одного гігабіта в секунду, однак протягом деякого часу мережа буде недоступною. Чи так це?


Збільшення швидкості і нова послуга

Мобільний оператор «Київстар» дійсно проводить роботи з модернізації мереж в таких великих містах, як Київ, Львів і Дніпро. Очікується, що швидкість дійсно підвищиться до одного гігабіта в секунду і вище. Це стосується, звичайно ж, в першу чергу послуги «Домашній інтернет». Про це повідомляють джерела в офісах провідного мобільного оператора нашої країни.

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Тим не менш, не варто боятися технічних збоїв. Роботи з модернізації мережі будуть проводитися вночі, в момент мінімального навантаження на мережу. Тривати вони будуть максимум одну-дві години, так що українці не залишаться без інтернету надовго.

Часто ходять чутки про те, що нібито після проведення робіт подорожчає вартість мобільного інтернету. Насправді розмір абонентської плати в тарифних планах не зміниться. Просто за доплату в розмірі п’ятдесяти гривень будь-який абонент, який користується цією послугою, може підвищити швидкість до одного гігабіта в секунду.

Відзначимо, що мобільний оператор «Київстар» вже давно є лідером за кількістю абонентів серед операторів, а недавно вперше в своїй історії також став лідером ринку проводового домашнього інтернету, обійшовши «Укртелеком».

Як ми писали раніше, «Київстар» запустив нову функцію, а саме можливість оплатити свої штрафи за порушення правил дорожнього руху за допомогою пакета «Смарт-гроші». Запуск даної послуги став можливий завдяки тому, що мобільний оператор домовився про співпрацю з сервісом «Штрафи UA», платіжно-інформаційним сервісом для всіх водіїв нашої країни.

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28.08.2021
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