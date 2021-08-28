Київстар збільшує швидкість до 1 Гб/с за додаткову плату

Нещодавно абоненти мобільного оператора «Київстар» почали отримувати повідомлення про те, що протягом кількох найближчих днів будуть проводитися роботи по реконструкції та покращення роботи мереж. Швидкість буде збільшено до одного гігабіта в секунду, однак протягом деякого часу мережа буде недоступною. Чи так це?





Збільшення швидкості і нова послуга

Мобільний оператор «Київстар» дійсно проводить роботи з модернізації мереж в таких великих містах, як Київ, Львів і Дніпро. Очікується, що швидкість дійсно підвищиться до одного гігабіта в секунду і вище. Це стосується, звичайно ж, в першу чергу послуги «Домашній інтернет». Про це повідомляють джерела в офісах провідного мобільного оператора нашої країни.

Тим не менш, не варто боятися технічних збоїв. Роботи з модернізації мережі будуть проводитися вночі, в момент мінімального навантаження на мережу. Тривати вони будуть максимум одну-дві години, так що українці не залишаться без інтернету надовго.

Часто ходять чутки про те, що нібито після проведення робіт подорожчає вартість мобільного інтернету. Насправді розмір абонентської плати в тарифних планах не зміниться. Просто за доплату в розмірі п’ятдесяти гривень будь-який абонент, який користується цією послугою, може підвищити швидкість до одного гігабіта в секунду.

Відзначимо, що мобільний оператор «Київстар» вже давно є лідером за кількістю абонентів серед операторів, а недавно вперше в своїй історії також став лідером ринку проводового домашнього інтернету, обійшовши «Укртелеком».

Як ми писали раніше, «Київстар» запустив нову функцію, а саме можливість оплатити свої штрафи за порушення правил дорожнього руху за допомогою пакета «Смарт-гроші». Запуск даної послуги став можливий завдяки тому, що мобільний оператор домовився про співпрацю з сервісом «Штрафи UA», платіжно-інформаційним сервісом для всіх водіїв нашої країни.