Киевстар увеличивает скорость до 1 Гб/с за дополнительную плату

Недавно абоненты мобильного оператора «Киевстар» начали получать сообщения о том, что в течение нескольких ближайших дней будут проводиться работы по реконструкции и улучшению работы сетей. Скорость будет увеличена до одного гигабита в секунду, однако в течение некоторого времени сеть будет недоступной. Так ли это?





Увеличение скорости и новая услуга

Мобильный оператор «Киевстар» действительно проводит работы по модернизации сетей в таких крупных городах, как Киев, Львов и Днепр. Ожидается, что скорость действительно повысится до одного гигабита в секунду и выше. Это касается, конечно же, в первую очередь услуги «Домашний интернет». Об этом сообщают источники в офисах ведущего мобильного оператора нашей страны.

Тем не менее, не стоит бояться технических сбоев. Работы по модернизации сети будут проводиться ночью, в момент минимальной нагрузки на сеть. Требовать они будут максимум один-два часа, так что украинцы не останутся без интернета надолго.

Часто ходят слухи о том, что якобы после проведения работ подорожает стоимость мобильного интернета. На самом деле размер абонентской платы в тарифных планах не изменится. Просто за доплату в размере пятидесяти гривен любой абонент, пользующийся данной услугой, может повысить скорость до одного гигабита в секунду.

Отметим, что мобильный оператор «Киевстар» уже давно является лидером по количеству абонентов среди операторов, а недавно впервые в своей истории также стал лидером рынка проводного домашнего интернета, обойдя «Укртелеком».

Как мы писали ранее, «Киевстар» запустил новую функцию, а именно возможность оплатить свои штрафы за нарушение правил дорожного движения с помощью пакета «Смарт-гроші». Запуск данной услуги стал возможен благодаря тому, что мобильный оператор договорился о сотрудничестве с сервисом «Штрафы UA», платежно-информационным сервисом для всех водителей нашей страны.