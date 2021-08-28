Українців попередили про зміну порядку виплати пенсій

Протягом деякого часу в нашій країні ходять чутки про те, що нібито скоро, а саме з початку наступного місяця, може змінитися порядок виплати пенсій. Також багатьох лякають тим, що вони не зможуть отримувати свої заслужені виплати. Чи справді це так? Давайте розберемося.





Чи зміниться порядок виплати пенсій у вересні?

Експерти з українського уряду роз’яснили громадянам порядок виплати пенсій. У вітчизняному пенсійному законодавстві, а саме в законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» зазначено, що будь-який пенсіонер має право вибирати порядок отримання своєї заслуженої пенсії. Вона виплачується щомісяця не пізніше двадцять п’ятого числа розрахункового місяця, в грошовій формі за місцем проживання пенсіонера в межах нашої країни або ж через банківські установи.

Раніше існували пропозиції змінити порядок отримання пенсій, за яким українці могли укласти контракт на це з будь-яким з банків за своїм бажанням. Тих, хто не визначився, перевели б на обслуговування «Ощадбанку». Через пошту отримували б пенсію тільки ті, хто має інвалідність або не може відвідувати банк з іншої причини. Проте, ще 26 травня поточного року було прийнято постанову №546. Її зміст простий: згідно з ним, порядок видачі пенсійних виплат аж до 2023 року залишиться незмінним.

Таким чином, чутки абсолютно безпідставні – першого вересня для пенсіонерів не зміниться зовсім нічого. На даний момент проводиться конкурсний відбір організацій, які надаватимуть послуги доставки пенсії тим, хто її отримує за місцем проживання.

Ті, хто отримував пенсію по пошті, буде отримувати її поштою і зараз. Зміни будуть тільки через півтора роки, і ніхто не забере в українців пенсію. Просто тим, у кого немає карти, доведеться ходити не на пошту, а в банк.