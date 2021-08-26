У Apple розповіли, яким користувачам негайно потрібно переходити на Android

Останнім часом Android стало практично не відрізнити від iOS. Apple і Google використовують одні й ті самі ідеї, а тому з функціональної точки зору смартфони на цих ОС в якийсь момент стали мало не близнюками-братами.





Єдина ключова відмінність між ними полягає в тому, що на iOS більше обмежень, але користувачі активно “бомблять” Apple і намагаються змусити її зняти діючі заборони і надати їм свободу вибору і дій. А ось що на це говорить Apple.

Тім Кук: “купуйте дешеві Android-смартфони, якщо вам не подобаються правила App Store”

Головна вимога, яку користувачі iOS пред’являють Apple, – дозволити завантажувати софт з-за меж App Store. Однак в Купертино вважають, що це найдосконаліше божевілля і рекомендують тим, хто цього хоче, просто пересісти на Android.

Чим iOS краще Android

Користувачі, які хочуть завантажувати додатки без функціональних обмежень і попередньої перевірки, можуть робити це на інших платформах. А iOS – це така платформа, де користувачі розуміють, що відсутність попередньої перевірки додатків рівносильна нападу в темному провулку, де вас неодмінно пограбують, – сказав Ерік Нойеншвандер, очільник Apple з питань конфіденційності.

iPhone більш безпечний, ніж Android, і з цим треба рахуватися

За його словами, App Store – єдиний магазин додатків, який здатний забезпечити захист користувачів, їх даних, пристроїв і банківських рахунків. Apple відповідає за них своєю репутацією і гарантує відшкодування в разі якихось негараздів. Адже зараз всі транзакції в додатках для iOS в будь-якому випадку проходять через Apple, і вона в змозі скасувати їх навіть по закінченні часу.

Якщо на iOS з’являться альтернативні магазини додатків, Apple просто не зможе контролювати ні їх, ні софт, який вони поширюють, ні рух грошових коштів, а значить, не зможе допомогти користувачам, якщо вони зіткнуться з шахрайством. Більш того, Apple не зможе захистити дані банківських карт користувачів, які вони будуть повинні вводити на сторонніх майданчиках.

Чому на iOS немає аналогів App Store

Сьогодні подібні вимоги безпеки відсутні на Android, говорить Нойеншвандер, і ми можемо бачити, до чого це призвело. Google дозволяє завантажувати додатки з будь-яких джерел без обмежень. В результаті користувачі самостійно відкривають шлях вірусам до зараження своїх пристроїв, позбавляються своїх заощаджень, оскільки вводять дані банківських карт аби де, і взагалі не можуть бути впевнені у своїй безпеці.

Якщо дозволити аналоги App Store, iOS перетвориться в хаос

Пристрій, які ви всюди носите з собою, знає про вас практично все. Йому відомо ваше місце розташування і у нього є мікрофон і камера, за допомогою яких він може записати вас. А тепер уявіть, що його захопить якийсь вірус. Що він зможе дізнатися про вас і передати своєму творцеві? Колосальний об’єм даних. Тому очевидно, що iOS стане основною платформою для поширення шкідливого софту, варто Apple тільки дати слабину.

Поява альтернатив App Store на iOS обов’язково призведе до активізації хакерів і шахраїв. Знаючи, що Apple більше не контролює софт для своєї платформи, вони почнуть атакувати рядових користувачів і практично швидко доб’ються свого.

Адже якщо зараз величезна кількість користувачів через свою неуважність оформляють платні підписки в App Store, хоча Apple вимагає від розробників дохідливо писати і ціни, і умови, то що буде, коли таких правил не буде? Розпочнеться хаос, наголошує Нойеншвандер. А тим, хто бачить в хаосі перспективи, відкрита дорога на Android.