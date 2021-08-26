Які продукти українцям не можна купувати в магазинах

Ось список найпопулярніших продуктів, які небажано купувати:





Кукурудзяні пластівці

Сніданок з пластівцями зовсім не корисний, яким його підносять в рекламі. Їх обсмажують в олії і цукрі. Консерванти, що містяться в продукті, шкідливі для організму. Такий сніданок може призвести до збільшення ваги.

Чорні оливки

У банках на полицях магазинів звичайні зелені оливки, пофарбовані глюконатом заліза. Постійне вживання цієї речовини позначиться погано на здоров’ї. Краще віддавайте перевагу зеленим оливкам – вони натуральні.

Виноград

Він швидко псується. Тому, якщо ви купуєте в супермаркеті виноград, то високий ризик отримати його в хімічній обробці.

Крабові палички

Сподіваюся, всім відомо з чого вони виготовляються? Нагадаємо: пюре білого рибного філе або клейковини, крохмалю та яєчних білків. Але найстрашніше – величезна кількість цукру, ароматизаторів, підсилювачів смаку і барвників.

Желейні цукерки

Якщо раніше їх виготовляли з природного пектину, то зараз вони всі з желатину, який добувають з шлунка свиней. А гарні кольори їм надають штучні барвники.

Копченості

Найчастіше таке м’ясо готують з додаванням рідкого диму. Вельми сумнівний спосіб, тому що використовують формальдегід і феноли. А ще, старе м’ясо часом спеціально коптять, щоб усунути неприємний запах.