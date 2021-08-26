Чому не варто користуватися сервісом GetContact: 5 причин

Розповімо про 5 причин, чому краще не користуватися додатком і сервісом GetContact.





Додаток GetContact – визначник номерів, який дозволяє розпізнавати небажані дзвінки. Ще додаток показує, як такі номери підписані в телефонних книгах інших користувачів. При цьому GetContact володіє серйозними недоліками, через які рекомендується не використовувати додаток.

Поширення свого номера

В угоді додатку GetContact є пункт, що розробники залишають за собою право ділитися даними користувача з третіми особами. Це означає, що номер телефону не тільки потрапить в базу GetContact, але і в теорії може бути переданий третім особам.

Поширення номерів зі своєї телефонної книги

Витік номера телефону в сумнівні організації спіткає не тільки користувача, який завантажив GetContact, але і список його контактів. Всі збережені в телефонну книгу номери також передаються розробникам додатку, які, знову ж таки, можуть передати їх третім особам. З цієї причини знайомі та родичі користувача, запрограмовані у його телефоні, можуть почати отримувати небажані дзвінки від спамерів.

Збір особистих даних користувача

Розробники GetContact отримують не тільки номер телефону користувача і список його контактів, а й інші важливі дані:

Фотографія профілю.

Вік.

Стать.

Країна проживання.

IP-адреса.

Адреса електронної пошти.

Записи телефонних розмов.

Такий пакет даних зазвичай скуповують рекламні організації, щоб вибрати свою цільову аудиторію і почати здійснювати дзвінки і відправляти електронні листи з рекламними пропозиціями.

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Важливо! Чим більше полів заповнено у контактів в телефонній книзі (місце роботи, адреса електронної пошти, домашня адреса і т.д.), тим більше даних отримає GetСontact.

Отримання спаму

У призначеній для користувача угоді GetContact також сказано, що компанія залишає за собою право відправляти розсилки по електронній пошті та SMS. Під розсилками необхідно розуміти спам-повідомлення, рекламні повідомлення, маркетингові опитування від третіх осіб і т.д.

Проблеми через теги

Додаток GetContact може стати причиною не тільки небажаних дзвінків, але і сімейних сварок, а також засудження оточуючих. Як відомо, у визначнику можна отримати інформацію про те, як номер забитий у інших користувачів. Ось приклад:

При цьому у відкритому доступі показані всі теги, якими б різкими або неправдивими вони не були. Тому досить легко поставити людину в незручне становище або обмовити, просто забивши його в список контактів під компрометуючих ім’ям.