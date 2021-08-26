Тисячі смартфонів на Android перестануть працювати вже через місяць

Нещодавно компанія Google буквально шокувала всіх без винятку українців, які користуються старими смартфонами. Вся справа в тому, що всього через місяць величезна кількість смартфонів, які використовують систему Android, повністю перестануть працювати! Що ж з цим робити, і як господарям тисяч телефонів убезпечити себе? Давайте розбиратися.





«Час вийшов»: все заради безпеки

Вже починаючи з двадцять сьомого вересня в українців, які використовують версії Android 2.3.7 і старше, почнуться проблеми. Вся справа в тому, що компанія Google збирається заборонити вхід на них «з метою забезпечення безпеки користувачів» – нібито ці системи вже стали дуже вразливими для хакерів. Таких смартфонів тільки в нашій країні, за статистикою, налічується сотні тисяч.

Як попереджає компанія, при спробах увійти в свій пристрій після двадцять сьомого вересня можуть початися різні помилки. Вони можуть бути пов’язані в першу чергу з введенням паролів та імені користувача при спробі увійти до свого облікового запису Google і використовувати такі додатки, як Gmail, YouTube, Google Maps. Всім, у кого стоять дані версії, рекомендовано оновити операційну систему до версії 3.0 і новішої.

Кількість смартфонів із застарілими системами, починаючи від 2.3.7 і старіше, в нашій країні просто величезна. Одне з інтернет-ЗМІ відправило запит українським операторам «великої трійки» з проханням розповісти, скільки, за їхньою власною статистикою, в нашій країні таких смартфонів. Дані вийшли невтішними. У «Київстару» в мережі понад сто тисяч подібних пристроїв, у мобільного оператора Vodafone – сто тридцять тисяч, і, нарешті, у lifecell – тридцять шість.

Навіть з урахуванням того, що багато пристроїв зареєстровані в декількох мережах, оскільки використовують різні сім-карти, чисельність все одно виходить занадто велика – не менше двохсот тисяч. Можливо, власникам цих телефонів слід задуматися про оновлення своєї техніки?