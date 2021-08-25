«Откуда деньги на машину?» – украинцев проверят на соответствие доходов

Недавно появилась информация о том, что Министерство финансов разрабатывает новый законопроект о налоговом мониторинге. Его цель — создать арсенал непрямых методов контроля доходов граждан, чтобы сопоставить указанные ими доходы и реальные траты. В случае, если вы не сможете объяснить, откуда у вас деньги на машину или квартиру, к вам могут быть применены санкции. Что нужно знать об этом законопроекте?





В чем заключается новшество и когда его введут?

Суть налоговой инновации простая. Если налоговики обнаружат явное несоответствие между вашими доходами и тратами — например, вы получаете минималку, но приобрели дорогую машину, то от вас потребуют объяснить происхождение средств. В случае, если вы не сможете этого сделать, придется заплатить повышенный НДФЛ с неподтвержденной суммы в размере восемнадцати процентов.

Подтвердить свои расходы можно будет с помощью доходов за всю жизнь — например, вы продали квартиру двадцать лет назад, или когда-то зарабатывали больше и откладывали средства. Если вы приобрели активы, с которых ранее не платили налогов, то можно будет воспользоваться амнистированием. Ставка по нему будет гораздо ниже, чем НДФЛ, а ваши активы будут полностью легализованы. Сделать это можно будет в течение года — с первого сентября 2021 по первое же сентября 2022 года.

На данный момент законопроект находится на доработке в Кабинете министров. Подать его на рассмотрение в Верховную раду министры обязаны в течение девяти месяцев, так что сейчас переживать пока что рановато. Министерство финансов пока что не может ответить на вопрос, когда закон вступит в силу. Скорее всего, сделано это будет только после того, как завершится период налоговой амнистии, и не раньше, чем в 2023 году. Законопроект подготавливается совместно с налоговой службой.