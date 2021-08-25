«Звідки гроші на машину?» – українців перевірять на відповідність доходів

Нещодавно з’явилася інформація про те, що Міністерство фінансів розробляє новий законопроект про податковий моніторинг. Його мета – створити арсенал непрямих методів контролю доходів громадян, щоб зіставити зазначені ними доходи та реальні витрати. У разі, якщо ви не зможете пояснити, звідки у вас гроші на машину або квартиру, до вас можуть бути застосовані санкції. Що потрібно знати про цей законопроект?





У чому полягає нововведення та коли його введуть?

Суть податкової інновації проста. Якщо податківці виявлять явну невідповідність між вашими доходами і витратами – наприклад, ви отримуєте мінімалку, але придбали дорогу машину, то від вас зажадають пояснити походження коштів. У разі, якщо ви не зможете цього зробити, доведеться заплатити підвищений ПДФО з непідтвердженої суми в розмірі вісімнадцяти відсотків.

Підтвердити свої витрати можна буде за допомогою доходів за все життя – наприклад, ви продали квартиру двадцять років тому, або колись заробляли більше і відкладали кошти. Якщо ви придбали активи, з яких раніше не платили податків, то можна буде скористатися амністією. Ставка по ній буде набагато нижчою, ніж ПДФО, а ваші активи будуть повністю легалізовані. Зробити це можна буде протягом року – з першого вересня 2021 по перше ж вересня 2022 року.

На даний момент законопроект знаходиться на доопрацюванні в Кабінеті міністрів. Подати його на розгляд до Верховної Ради міністри зобов’язані протягом дев’яти місяців, так що зараз переживати поки що зарано. Міністерство фінансів поки що не може відповісти на питання, коли закон вступить в силу. Швидше за все, зроблено це буде тільки після того, як завершиться період податкової амністії, і не раніше, ніж в 2023 році. Законопроект готується спільно з податковою службою.