Названы самые романтичные знаки Зодиака

Гороскоп очень влияет на многое, в частности, на черты характера человека и его судьбу. Так, недавно эксперты по звездам назвали знаки Зодиака, которые наиболее романтичны, и могут стать самыми лучшими партнерами в любви. Кто же эти люди, на которых следует обратить внимание любому, кто ищет себе пару?





Каким знакам больше всего везет в любви

Впервую очередь, прирожденными «альфа-самцами» являются Львы. Люди, которые родились под этим знаком, как правило, невероятно харизматичны и общительны. У них почти никогда не бывает проблем с противоположным полом, они всегда окружены огромным количеством поклонниц. Тем не менее они обычно остаются верны любимому человеку.

Львы подойдут тем людям, которым нравится чувствовать себя «на высоте» за счет того, что отхватили самого лучшего партнера, желанного многими. Не подойдут ревнивым: может быть, ваш партнер и будет хранить вам верность, но окружающие особы противоположного пола постоянно будут оказывать ему знаки внимания. Если вас это раздражает — сделайте выбор в пользу другого человека.

Раки, как правило, менее популярны у противоположного пола, но не менее верны. Они настоящие романтики, которые всегда готовы дарить нежность и радость. Для них очень ценна семья.

Раки подойдут тем, кто ищет в первую очередь серьезных отношений, а также для тех, кому нравится всевозможная романтика и «ваниль». Не подойдет тем, кто органически не переваривает все эти «телячьи нежности» – они рано или поздно начнут вас раздражать. Тем, кто ищет не отношений и семьи, а просто секса без обязательств, также лучше выбрать представителя другого знака. Рак, причем любого пола, будет, фигурально выражаясь, уже придумывать имена вашим детям после первого удачного свидания, и обманывать его в ожиданиях просто непорядочно.

Наконец, крайне чувствительны и при этом решительны Овны. Перед партнерами они раскрываются, делясь с ними самыми сокровенными идеями и мыслями, и готовы на все ради своей любви. Подобно Ракам, Овны лучше всего подходят тем, кто ищет серьезных отношений и нацелен на создание семьи. Тем же, кто пока не готов к такому, лучше поискать себе другого человека.