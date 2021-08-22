Украинцев перестанут пускать в магазины и ТЦ без прививки от «короны»

Министерство здравоохранения Украины сообщило о новых правилах карантина, которые будут введены в том случае, если начнется очередная волна пандемии COVID-19. Главное отличие от тех, что вводились раньше — теперь самоизоляция будет не всеобщей, как ранее. Ее правила будут распространяться только на тех, кто не привился. Будут ли их пускать в магазины и торговые центры? Давайте разберемся.





Какими будут новые правила самоизоляции

Как сообщают эксперты, при введении строгого карантина ряд послаблений получат те организации и предприятия, где не менее восьмидесяти процентов сотрудников были вакцинированы. Пускать в такие заведения также будут только тех, кто вакцинировался.

Для торгово-развлекательных центров будет введена другая система. Для того, чтобы посетить их, если вы не вакцинированы, можно будет сделать на входе экспресс-тест или ПЦР. Изначально же для посещения будет нужна предварительная запись на какое-то конкретное время. Ддя этого будет создано специальное программное обеспечение. Оно позволит мониторить загрузку ТРЦ и записываться заранее на определенное время.

Представители ритейлеров сообщают, что пока что не знают, как инициатива повлияет на их бизнес, потому что все еще непонятно, как именно она будет реализована. Неясно, будет ли для записи предназначен сайт, мобильное приложение, или же каждая торговая площадка должна будет сама организовывать режим посещений.

Власти ссылаются на опыт Германии, где якобы существует подобная система. Однако Артем Шлапак, основатель и руководитель группы Malls Club Артем Шлапак сообщает, что, проверив источники, не нашел примеров использования подобных механизмов ни в Германии, ни вообще где-либо в Европе. В странах первого мира жестко следят за масочным режимом и часто требуют предъявлять на входе справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест, однако блокировать работу бизнеса обычно не пытаются.

Что касается Германии, то там просто можно было записаться на какое-либо время заранее, чтобы подгадать, когда людей будет поменьше. Никакого «общенационального программного продукта» там не вводилось.