Пенсионная реформа: эксперты предупреждают о возможных рисках

На данный момент в нашей стране полным ходом идет пенсионная реформа, и многие украинцы уже подсчитывают, сколько денег будут получать в будущем. Тем не менее, эксперты предупреждают, что некоторые, наоборот, могут сильно проиграть от реформы и начать получать пенсии намного меньше, чем раньше.





Кто потеряет пенсию, а кто получит?

Сейчас средний размер пенсий в нашей стране составляет 3700 гривен. Как сообщила Марина Лазебная, министр социальной политики, она планирует до конца года повысить этот показатель не менее чем на двести гривен. Ранее правительство сообщало, что в обозримом будущем, до конца этого года, произойдет несколько перерасчетов пенсий.

При этом некоторые эксперты настроены достаточно скептически по отношению к пенсионной реформе. Так, Игорь Уманский, бывший министр финансов, критикует другую инициативу Лазебной — введение накопительных пенсий. Он считает, что это не повышение, а просто перераспределение финансовых потоков. Напомним, что задумка такой системы состоит в том, чтобы часть средств из Пенсионного фонда передавалась частным компаниям. Два процента средств будет изыматься из ЕСВ, а еще два процента — из ПФДО.

Как полагает Уманский, за тридцать пять лет страхового стажа украинец, который зарабатывает около пятнадцати тысяч гривен, сможет накопить всего двести пятьдесят тысяч к пенсионному возрасту, что очень и очень мало. Все дело в том, что ЕСВ, сниженный при Яценюке, с тех пор остается стабильно дефицитным, и на покрытие недостатка денег приходится постоянно перенаправлять миллиарды гривен. Если забрать еще больше денег из ЕСВ, это не может кончиться ничем хорошим.

Наконец, не существует никаких гарантий, что частный пенсионный фонд попросту не лопнет, оставив человека без его вкладов, которые он собирал на протяжении всей жизни, что тоже является серьезной проблемой.