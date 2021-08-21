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Пенсійна реформа: експерти попереджають про можливі ризики

21.08.2021
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На даний момент в нашій країні повним ходом йде пенсійна реформа, і українці вже підраховують, скільки грошей будуть отримувати в майбутньому. Проте, експерти попереджають, що деякі, навпаки, можуть сильно програти від реформи і почати отримувати пенсії набагато менше, ніж раніше.


Хто втратить пенсію, а хто отримає більше?

Зараз середній розмір пенсій в нашій країні становить 3700 гривень. Як повідомила Марина Лазебна, міністр соціальної політики, вона планує до кінця року підвищити цей показник не менш ніж на двісті гривень. Раніше уряд повідомляв, що в найближчому майбутньому, до кінця цього року, відбудеться кілька перерахунків пенсій.

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При цьому деякі експерти налаштовані досить скептично по відношенню до пенсійної реформи. Так, Ігор Уманський, колишній міністр фінансів, критикує іншу ініціативу Лазебної – запровадження накопичувальних пенсій. Він вважає, що це не підвищення, а просто перерозподіл фінансових потоків. Нагадаємо, що задумка такої системи полягає в тому, щоб частина коштів з Пенсійного фонду передавалася приватним компаніям. Два відсотки коштів буде вилучатися з ЄСВ, а ще два відсотки – з ПФДО.

Як вважає Уманський, за тридцять п’ять років страхового стажу українець, який заробляє близько п’ятнадцяти тисяч гривень, зможе накопичити всього двісті п’ятдесят тисяч до пенсійного віку, що дуже і дуже мало. Вся справа в тому, що ЄСВ, знижений при Яценюку, з тих пір залишається стабільно дефіцитним, і на покриття нестачі грошей доводиться постійно перенаправляти мільярди гривень. Якщо забрати ще більше грошей з ЄСВ, це не може скінчитися нічим хорошим.

Нарешті, не існує жодних гарантій, що приватний пенсійний фонд просто не лопне, залишивши людину без вкладів, які вона збирала протягом усього життя, що теж є серйозною проблемою.

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21.08.2021
1 хвилина на прочитання

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