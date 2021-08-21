Пенсійна реформа: експерти попереджають про можливі ризики

На даний момент в нашій країні повним ходом йде пенсійна реформа, і українці вже підраховують, скільки грошей будуть отримувати в майбутньому. Проте, експерти попереджають, що деякі, навпаки, можуть сильно програти від реформи і почати отримувати пенсії набагато менше, ніж раніше.





Хто втратить пенсію, а хто отримає більше?

Зараз середній розмір пенсій в нашій країні становить 3700 гривень. Як повідомила Марина Лазебна, міністр соціальної політики, вона планує до кінця року підвищити цей показник не менш ніж на двісті гривень. Раніше уряд повідомляв, що в найближчому майбутньому, до кінця цього року, відбудеться кілька перерахунків пенсій.

При цьому деякі експерти налаштовані досить скептично по відношенню до пенсійної реформи. Так, Ігор Уманський, колишній міністр фінансів, критикує іншу ініціативу Лазебної – запровадження накопичувальних пенсій. Він вважає, що це не підвищення, а просто перерозподіл фінансових потоків. Нагадаємо, що задумка такої системи полягає в тому, щоб частина коштів з Пенсійного фонду передавалася приватним компаніям. Два відсотки коштів буде вилучатися з ЄСВ, а ще два відсотки – з ПФДО.

Як вважає Уманський, за тридцять п’ять років страхового стажу українець, який заробляє близько п’ятнадцяти тисяч гривень, зможе накопичити всього двісті п’ятдесят тисяч до пенсійного віку, що дуже і дуже мало. Вся справа в тому, що ЄСВ, знижений при Яценюку, з тих пір залишається стабільно дефіцитним, і на покриття нестачі грошей доводиться постійно перенаправляти мільярди гривень. Якщо забрати ще більше грошей з ЄСВ, це не може скінчитися нічим хорошим.

Нарешті, не існує жодних гарантій, що приватний пенсійний фонд просто не лопне, залишивши людину без вкладів, які вона збирала протягом усього життя, що теж є серйозною проблемою.