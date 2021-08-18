ПриватБанк порадував українців інновацією

ПриватБанк порадував українців новою пропозицією, яку запустив порівняно недавно. Особливо приємним вона буде для підприємців або тих, хто тільки хоче ними стати.





Якими будуть нові ініціативи

Програма ПриватБанку носить назву «Успішний бізнес», і вона була запущена шістнадцятого числа. Очікується, що одним з етапів стане повністю безкоштовне оформлення рахунків для підприємців і бізнесу з тримісячним пільговим періодом.

Взяти участь в цій програмі дуже просто. Вам достатньо просто зареєструватись з шістнадцятого серпня по п’яте вересня на сайті «успішного бізнесу». Потім вам подзвонить представник банку і попросить підтвердити участь в акції. Для цього вам треба буде повідомити ІПН або ж ЄДРПОУ компанії, через яку ви бажаєте підключити дану послугу, після чого відкрити рахунок в гривні або на сайті, або у відділенні банку. Потім ви повинні будете підключитися до тарифного плану «Бізнес Старт». Пільгові умови будуть діяти аж до кінця жовтня.

Відкрити рахунок юридичної особи можна в будь-якому відділенні, а керувати ним – повністю онлайн. Також рахунок можна відкрити і на офіційному сайті ПриватБанку. Для цього вам достатньо всього лише зареєструватися як підприємець, а також як фізична особа-клієнт банку. Після цього вам потрібно підписати договір з банком, використовуючи в додатку Приват24 SmartID. Після цього ви зможете проводити будь-які операції без відвідування відділень і вистоювання в чергах.

Як ми писали раніше, нещодавно уряд нашої країни затвердив стратегію розвитку ПриватБанку до 2024 року. Вона передбачає нову приватизацію, а перед цим буде проведено виведення всіх проблемних активів з банку. Також до цього терміну планується ще більше скоротити чисельність як відділень, так і персоналу, який зараз працює в ПриватБанку.