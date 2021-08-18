Правительство установило новую цену на свет, она будет действовать еще полгода

После долгого обсуждения и ряда предложений Министерства энергетики, чиновники все же определились с тарифом на свет. Начиная с 1 октября текущего года, и до 1 мая 2022 года украинцы будут платить за киловатт электроэнергии 1,44 грн. Такая ставка будет актуальной для домохозяйств, использующих не более 250 кВт*ч в месяц.





Постановление №859 о новом ПСО (положение о спецобязательствах) было принято Кабинетом министров 11 августа. Согласно ему электроэнергия подешевеет на 24 коп. за киловатт для почти 80% населения страны. Однако для граждан, потребляющих более 250 киловатт в месяц, ставка останется такой же – 1,68 грн. Не изменится тариф также для коллективных потребителей и общежитий, которые оплачивают пользование ресурсом по общему счетчику.

Еще одной категорией потребителей, которые продолжат платить за свет по-старому, являются жильцы многоквартирных домов, которые используют энергоресурс на технические нужды. Речь идет в первую очередь об освещении территорий общего пользования, как например подъезды, дворы и тому подобное. Не изменится стоимость электроэнергии и для гаражных, садовых и дачных кооперативов, использующих ресурс для освещения своих территорий, а также для работы различного оборудования.

Для коллективных и индивидуальных потребителей, у которых установлен двухзонный счетчик, тарификация будет осуществляться следующим образом:

с 23 до 7 часов – 0,5 тарифа;

остальное время – полный тариф.

При наличии трехзонного счетчика, расчет будет вестись так:

с 8 до 11 часов – 1,5 ставки;

с 20 до 22 часов – 0,4 от тарифа;

с 23 до 7 часов – полная стоимость.

Почему же в правительстве решили внедрить новый тариф только с 1 октября? Ведь изменение цены на свет и так уже откладывалось несколько раз. Этому также есть вполне логичное объяснение. Министры вошли в положение участников рынка, давая возможность энергетическим опредприятиям и коммунальщикам провести всю необходимую подготовку к внедрению новых цен.