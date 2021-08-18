Може бути в будь-якому гаманці: рідкісна копійка, яка коштує тисячу доларів

Унікальні українські монети продовжують свою тріумфальну ходу онлайн-аукціонами. У топі популярності днями опинилася монета із дуже незвичним для України номіналом – 15 копійок. Ця грошова одиниця вважається надзвичайно рідкісною, адже була випущена як експериментальна модель мінімальним тиражем. Ціна однієї такої «копійки» подекуди сягає навіть понад 1 000 доларів.





Згідно із даними популярного в Україні аукціону Violity, викарбувана у 1992 році монета номіналом 15 копійок може легко потягнути на суму у 15 000 грн, тобто понад півтисячі доларів. Мова йде про звичайні 15 копійок, без жодного браку чи особливостей у зовнішньому вигляді.

Якщо ж вам попався нестандартний екземпляр, можете вважати себе щасливчиком. Ті ж самі 15 копійок із реверсом, неправильно розміщеним щодо аверсу, автоматично дорожчає в рази. Нещодавно на тому ж таки онлайн-аукціоні Violity таку монету продали аж за 26 000 грн. Головною її «фішкою» став розворот лицьової сторони у відношенні до зворотної на 180 градусів.

Досвідчені нумізмати, обговорюючи даний екземпляр у розділі коментарів на сайті аукціону, пояснюють таку особливість карбування бракованими штемпелями. Саме монетні штемпелі, вдаряючись вхолосту, без заготовки, власне й спричинили таке невідповідне карбування. Факт існування цих бракованих штемпелів є свого роду підтвердженням оригінальності й високої ціни незвичайних 15-копійкових монет.

Українські грошові знаки найрізноманітніших номіналів, що можуть стати цінною здобиччю для колекціонера, громадяни частенько знаходять цілком випадково у власних гаманцях. Трапляються й випадки, коли рідкісні «копійки» отримують на здачу у магазинах та супермаркетах. Нещодавно така раптова знахідка спіткала одного із клієнтів АТБ, якому видали разом із рештою 1 гривню із аукціонною вартістю у 1 000 грн.

Тож придивіться уважніше до вмісту свого гаманця. Можливо й вам пощастило стати власником екземпляру, що стане окрасою колекції збирача раритетів та принесе чималий прибуток своєму власнику.