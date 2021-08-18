Украинцам объяснили, как получать большую пенсию

Недавно Министерство социальной политики пояснило украинцам, что нужно делать, чтобы получать пенсию как можно больше. При возможности можно иметь пенсию более семи тысяч гривен. Что же для этого необходимо?





Как увеличить свои шансы на максимальную пенсию

Как информирует Министерство социальной политики, на данный момент работающие украинцы пополняют своими взносами Пенсионный Фонд Украины, однако сами молодые работающие приобретают только необходимый для них страховой стаж.

Сейчас Министерство социальной политики предлагает ввести накопительную пенсионную систему. В ее рамках часть средств будет поступать на счет гражданина, и каждый сможет быть хозяином собственных пенсионных средств. Более того, любой пенсионер сможет сам выбирать, хочет ли он отдать предпочтение государственному пенсионному фонду или одному из частных. В любое время можно будет сменить фонд, передать в наследство деньги либо же снять их и использовать.

Из заработной платы, которую получает каждый человек, один или два процента будут отправляться в пенсионный фонд. Еще столько же процентов будет уплачивать ваш работодатель. Таким образом из двух источников можно будет обеспечить себя очень солидной пенсией в размере не меньше семи тысяч гривен.

Таким образом, чтобы обеспечить себя в старости, вам необходимо получать зарплату в размере не менее пятнадцати тысяч гривен, работать исправно с двадцати пяти и до шестидесяти лет, чтобы иметь тридцать пять лет стажа, и, наконец, отчислять на свой счет не меньше двух процентов от НДФЛ и также два процента от единого социального взноса.

При соблюдении всех этих условий вы будете обеспечены пенсией размером от семи тысяч гривен, потому что именно столько вы и ваш работодатель платили налогов со своей зарплаты в течение всего времени работы.