Українцям пояснили, як отримувати більшу пенсію

Нещодавно Міністерство соціальної політики пояснило українцям, що потрібно робити, щоб отримувати пенсію якомога більше. При можливості можна мати пенсію у розмірі більше семи тисяч гривень. Що ж для цього необхідно?





Як збільшити свої шанси на максимальну пенсію

Як інформує Міністерство соціальної політики, на даний момент українці, які працюють, поповнюють своїми внесками Пенсійний Фонд України, однак самі молоді набувають тільки необхідний для них страховий стаж.

Зараз Міністерство соціальної політики пропонує ввести накопичувальну пенсійну систему. В її рамках частина коштів буде надходити на рахунок громадянина, і кожен зможе бути господарем власних пенсійних коштів. Більш того, будь-який пенсіонер зможе сам вибирати, чи хоче він віддати перевагу державному пенсійному фонду або одному з приватних. У будь-який час можна буде змінити фонд, передати у спадок гроші або ж зняти їх і використовувати.

З заробітної плати, яку отримує кожна людина, один або два відсотки будуть відправлятися в пенсійний фонд. Ще стільки ж відсотків сплачуватиме ваш роботодавець. Таким чином з двох джерел можна буде забезпечити себе дуже солідною пенсією в розмірі не менше семи тисяч гривень.

Таким чином, щоб забезпечити себе в старості, вам необхідно отримувати зарплату в розмірі не менше п’ятнадцяти тисяч гривень, працювати справно з двадцяти п’яти і до шістдесяти років, щоб мати тридцять п’ять років стажу, і, нарешті, відраховувати на свій рахунок не менше двох відсотків від ПДФО і також два відсотки від єдиного соціального внеску.

При дотриманні всіх цих умов ви будете забезпечені пенсією розміром від семи тисяч гривень, тому що саме стільки ви і ваш роботодавець платили податків зі своєї зарплати протягом всього часу роботи.