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Уряд встановив нову ціну на світло, вона діятиме ще пів року

Кабмін врешті підтримав нову систему тарифікації, запропоновану Міненерго.

18.08.2021
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Після довгих обговорень та низки пропозицій від Міністерства енергетики, урядовці все ж визначилися із тарифом на світло. Починаючи із 1 жовтня поточного року, й до 1 травня 2022 року українці платитимуть за кіловат електроенергії 1,44 грн. Така ставка буде актуальною для домогосподарств, що використовують не більше 250 кВт*год за місяць.


Постанова №859 щодо нового ПСО (положення про спецобов’язки) була прийнята Кабінетом міністрів 11 серпня. Згідно із нею електроенергія здешевшає на 24 коп. за кіловат для майже 80% населення країни. Однак для громадян, що споживають понад 250 кіловатів на місяць, ставка залишиться такою ж самою – 1,68 грн. Не зміниться тариф і для колективних споживачів та гуртожитків, які оплачують користування ресурсом за загальним лічильником.

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Ще однією категорією споживачів, що буде платити за світло по-старому, є пожильці багатоквартирних будинків, у яких енергоресурс використовується на технічні потреби. Мова йде у першу чергу про освітлення територій загального користування, як то під’їзди, двори тощо. Не зміниться вартість електроенергії й для гаражних, садових та дачних кооперативів, що використовують ресурс для освітлення своїх територій, а також для роботи різноманітного обладнання.

Для колективних та індивідуальних споживачів, у яких встановлений двозонний лічильник, тарифікація буде здійснюватися наступним чином:

  • із 23 до 7 год – 0,5 тарифу;
  • решту часу – повний тариф.

У разі наявності трьохзонного лічильника, розрахунок буде вестися так:

  • з 8 до 11 год – 1,5 ставки;
  • з 20 до 22 год – 0,4 від тарифу;
  • з 23 до 7 год – повна ціна.

Чому ж в уряді вирішили впровадити новий тариф лише з 1 жовтня? Адже зміну ціни світла вже й так відкладали кілька разів. Цьому також є цілком логічне пояснення. Міністри увійшли в положення учасників ринку, даючи можливість енергопідприємствам і комунальникам провести необхідну підготовку до впровадження нових цін.

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18.08.2021
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