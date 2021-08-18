ПриватБанк порадовал украинцев инновацией

ПриватБанк порадовал украинцев новым предложением, которое запустил сравнительно недавно. Особенно приятным оно будет для предпринимателей или тех, кто только хочет ими стать.





Какими будут новые инициативы

Программа ПриватБанка носит название «Успешный бизнес», и она была запущена шестнадцатого числа. Ожидается, что одним из этапов станет полностью бесплатное оформление счетов для предпринимателей и бизнеса с трехмесячным льготным периодом.

Принять участие в этой программе очень просто. Вам достаточно просто зарегистироваться с шестнадцатого августа по пятое сентября на сайте «успешного бизнеса». Затем вам позвонит представитель банка и попросить подтвердить участие в акции. Для этого вам надо будет сообщить ИНН или же ЕГРПОУ компании, по которой вы желаете подключить данную услугу, после чего открыть счет в гривне либо на сайте, либо в отделении банка. Затем вы должны будете подключиться к тарифному плану «Бизнес Старт». Льготные условия будут действовать вплоть до конца октября.

Открыть счет юридического лица можно в любом отделении, а управлять им — полностью онлайн. Также счет можно открыть и на официальном сайте ПриватБанка. Для этого вам достаточно всего лишь зарегистрироваться как предприниматель, а также как физическое лицо-клиент банка. После этого вам нужно подписать договор с банком, используя в приложении Приват24 SmartID. После этого вы сможете проводить любые операции без посещения отделений и выстаивания в очередях.

Как мы писали ранее, недавно правительство нашей страны утвердило стратегию развития ПриватБанка до 2024 года. В числе всего прочего, она предполагает новую приватизацию, а перед этим будет проведен вывод всех проблемных активов из банка. Также к этому сроку планируется еще больше сократить численность как отделений, так и персонала, который сейчас работает в ПриватБанке.