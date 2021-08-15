Як одне невірне слово змусило повірити в розумне життя на Марсі

В кінці 19 століття, коли телескопи були вже досить вдосконаленими, поверхня Марса привертала все більше і більше уваги.





Про крижані шапки на полюсах Марса знали давно. Також було відомо, що вони протягом року скорочуються і зростають. Точно так же, як це відбувається на Землі. Але ось про що не було відомо, так це про темні області на поверхні між крижаними шапками, які, то збільшувалися, то зменшувалися, а також міняли своє забарвлення.

Відразу пояснимо, що мова йде про голі скелі, які виступають на поверхні, коли найпотужніші вітри здувають з них світлий пил.

Були різні здогади на цей рахунок. Наприклад, англійський астроном Вільям Гершель зробив припущення, що тала вода з полюсів заливає поверхню через що вона нам здається більшою. Хтось пов’язував це із зростанням рослинності в зв’язку з настанням “марсіанської весни”.

Але ось, одного разу, в другій половині 1877 року Червона планета вступила в протистояння і відстань між Землею і Марсом стала мінімальною. Це просто шикарний час для спостережень за цією планетою. (В цей час були виявлені супутники Фобос і Деймос).

Італійський астроном Джованні Скіапареллі просто не міг упустити шанс поспостерігати за Марсом і за цими темними областями. Він сказав, що вони чимось схожі на річки, що з’єднують темні “океани”, назвавши їх при цьому “canali”, що в перекладі означає “русла”. Але на англійську мову, слово перевели як “canals”, що означає штучно створені канали.

Карта Марса, складена Скіапаеллі в 1877 році. Лінії нанесення на планеті це ті самі “canali”.

Через це на світ народилася ідея про те, що на Червоній планеті можливо мешкає технологічно розвинена цивілізація. Різні люди говорили, що вони реально бачать ці канали. До цих людей також приєднався заможний бізнесмен і астроном Персіваль Лоуелл. Він був настільки впевнений в існуванні життя на Марсі, що заради цього профінансував будівництво обсерваторії у міста Флагстаф.

На превеликий жаль для Лоуелла, обсерваторія не змогла знайти на Марсі ознаки життя, але завдяки їй, в 1930 році, Клайд Томбо виявив Плутон.