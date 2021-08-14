Эти категории украинцев в восторге: они получат финансовую помощь ко Дню Независимости

Как сообщают источники, в честь тридцатилетия нашей страны некоторые категории украинцев получат материальную помощь в размере нескольких сотен гривен. Какие же это категории людей?





Кто может рассчитывать на материальную поддержку

Недавно вышло распоряжение киевской городской власти номер 1731. Оно устанавливает, какие украинцы и при каких обстоятельствах могут получить финансовую помощь. Следует отметить, что касается это только жителей столицы.

В частности, выплаты в размере семисот гривен причитаются украинским семьям, в которых есть люди, пострадавшие или погибшие во время Революции Достоинства или же во время АТО, а также семьям погибших волонтеров и добровольцев.

Также выплаты причитаются тем семьям столицы, которые ухаживают за инвалидами. Они получат финансовую помощь от правительства Киева в размере двухсот пятидесяти гривен. Наконец, на деньги могут также рассчитывать и неработающие пенсионеры, а также еще несколько категорий жителей. Всего на помощь могут рассчитывать шесть категорий населения.

Также правительство предупреждает, что в течение двух дней на всей территории нашей столицы будет ограничено движение транспорта. Дело в том, что канал «1+1» будет проводить съемки в честь тридцатилетнего юбилея нашей страны. Сообщается, что проводиться эти съемки будут с двадцать третьего по двадцать пятое августа до восьми часов вечера включительно. Ограничения затронут несколько улиц столицы нашей страны.

Тем, кто не живет в Киеве, не стоит расстраиваться. Повышение выплат получат все без исключения, кому они причитаются. Как сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины, пенсионеры, чей возраст составляет от семидесяти пяти до восьмидесяти лет, с первого октября получат значительные выплаты, размер которых может составлять до четырехсот гривен, а минимальный размер пенсии, которую могут получать украинцы, будет установлен в две с половиной тысячи гривен.

Также состоится повышение минимальной пенсии. Уже с первого декабря она возрастет на восемьдесят гривен, то есть вместо 1854 гривен она составит 1934.