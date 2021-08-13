Украинцев обрадовали: ожидается тройное повышение пенсий и заработной платы

Недавно украинцев обрадовали новыми инициативами государства. Ожидается троекратное повышение пенсий для нескольких категорий граждан, которым они причитаются по закону. Когда же состоится это повышение, и на какие суммы можно рассчитывать? Давайте выясним это!





Повышение пенсий в деталях

Как сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины, пенсионеры, чей возраст составляет от семидесяти пяти до восьмидесяти лет, с первого октября получат значительные выплаты, размер которых может составлять до четырехсот гривен, а минимальный размер пенсии, которую могут получать украинцы, будет установлен в две с половиной тысячи гривен.

Также состоится повышение минимальной пенсии. Уже с первого декабря она возрастет на восемьдесят гривен, то есть вместо 1854 гривен она составит 1934. Соответственно ей вырастут также доплаты и надбавки, которые получают пенсионеры и которые рассчитываются от минимальной пенсии.

Помимо пенсий, ожидается также и повышение заработной платы. С первого декабря она будет повышена на пятьсот гривен и составит шесть с половиной тысяч, сейчас минимальный размер заработной платы в нашей стране составляет шесть тысяч гривен. Соответственно ожидается и повышение всех выплат, которые привязаны к заработной плате.

Отметим, что на данный момент главная проблема пенсионной реформы — то, что далеко не все украинцы смогут выйти на пенсию в соответствии с новыми правилами. Больше всего трудностей возникнет у тех, кто работает неофициально, и из-за этого не получит к моменту выхода на пенсию необходимых пятнадцати лет стажа. Тем не менее, правительство работает над этим.

Наконец, в ближайшее время — уже к первому сентября, когда дети пойдут в первый класс, многодетные малообеспеченные семьи получат по две тысячи гривен на каждого ребенка. Эта сумма должна быть потрачена на подготовку детей к школе.